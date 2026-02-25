Çin, Huangyan Dao'da Filipin Gemilerini uzaklaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Huangyan Dao'da Filipin Gemilerini uzaklaştırdı

25.02.2026 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao'da izinsiz giren Filipin gemilerini hukuki tedbirlerle uzaklaştırdı.

HUANGYAN DAO, 25 Şubat (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao açıklarında Çin karasularına izinsiz giren Filipinler'e ait gemileri uzaklaştırdı.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, 21 Şubat günü öğle saatlerinde Filipinler'e ait birden fazla geminin Huangyan Dao yakınlarındaki sulara yasadışı giriş yaptığı bildirildi. Söz konusu gemilerin, Çin gemilerinin fotoğraflarını çektiği ve devriye görevindeki Çin Sahil Güvenliği gemilerinin önünü keserek tehlikeli manevralarda bulunduğu kaydedildi. Bu esnada Filipinler Sahil Güvenliği'ne ait 4409 numaralı geminin ise açıkta beklediği belirtildi.

Çin Sahil Güvenliği, tekrarlanan sözlü uyarıların dikkate alınmaması üzerine hukuka uygun düzenleyici tedbirler aldığını, tazyikli suyla uyarıda bulunma ve seyir rotasının kontrolü gibi önlemler uygulayarak Filipinler'e ait gemileri bölgeden uzaklaştırdığını bildirdi.

Xinhua'ya konuşan bölgede görevli Çin Sahil Güvenliği filosu yetkilileri, birimlerin süreç boyunca itidalli ve rasyonel şekilde hareket ettiğini, alınan önlemlerin ise uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti.

Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, Huangyan Dao sularında son zamanlarda görülen sert hava koşulları ve sıklıkla meydana gelen deniz kazalarına rağmen, bu hassas bölgeye çok sayıda gemi gönderen Filipinler'in, "eşlik etme" ve "hakların korunması" bahanesiyle gövde gösterisi yaptığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Çin'in denizde kurtarma sorumluluklarını tutarlı şekilde yerine getirdiği belirtilirken, hiçbir ülkenin herhangi bir gerekçeyle Çin'in egemenliğini ihlal etmesine de izin verilmeyeceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Huangyan Dao'da Filipin Gemilerini uzaklaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır
AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrıldı Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:26
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
17:16
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
17:09
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 18:50:10. #7.12#
SON DAKİKA: Çin, Huangyan Dao'da Filipin Gemilerini uzaklaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.