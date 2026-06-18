Çin, Huangyan Dao\'daki Araştırmayı Tamamladı

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çinli araştırmacıların Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao adasında yürüttükleri kapsamlı araştırmayı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, Filipinler'in Huangyan Dao'da tespit edilen geçici bir Çin araştırma platformunun ABD ve Filipinler'in baskısı sonucu kaldırıldığı yönündeki iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, söz konusu araştırmanın Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Güney Çin Denizi Okyanus Bilimi Enstitüsü ekibi tarafından mayıs ayı sonunda başlatıldığını belirterek, araştırma görevinin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu ve Çin'in Huangyan Dao ve çevresindeki sular üzerinde tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu hatırlatan Lin, Çin'in egemen bir ülke olarak Huangyan Dao'da bilimsel araştırmalar da dahil olmak üzere her türlü faaliyeti yürütme konusunda meşru haklara sahip olduğunu ve başka hiçbir ülkenin bu konuya müdahale etme hakkı olmadığını vurguladı.

Lin ilgili ülkelere Çin'i hedef alan dezenformasyon ve asılsız suçlamalarına derhal son verme ve Güney Çin Denizi'nde her türlü provokatif faaliyetten kaçınma çağrısında bulundu.