Çin, Huangyan Dao'daki Araştırmayı Tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin, Huangyan Dao'daki Araştırmayı Tamamladı

Çin, Huangyan Dao\'daki Araştırmayı Tamamladı
18.06.2026 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Huangyan Dao'da başarılı bir araştırma gerçekleştirdi, diğer ülkeleri provokasyon yapmamaya çağırdı.

BEİJİNG, 18 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Çinli araştırmacıların Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao adasında yürüttükleri kapsamlı araştırmayı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, Filipinler'in Huangyan Dao'da tespit edilen geçici bir Çin araştırma platformunun ABD ve Filipinler'in baskısı sonucu kaldırıldığı yönündeki iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, söz konusu araştırmanın Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Güney Çin Denizi Okyanus Bilimi Enstitüsü ekibi tarafından mayıs ayı sonunda başlatıldığını belirterek, araştırma görevinin başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu ve Çin'in Huangyan Dao ve çevresindeki sular üzerinde tartışmasız egemenliğe sahip olduğunu hatırlatan Lin, Çin'in egemen bir ülke olarak Huangyan Dao'da bilimsel araştırmalar da dahil olmak üzere her türlü faaliyeti yürütme konusunda meşru haklara sahip olduğunu ve başka hiçbir ülkenin bu konuya müdahale etme hakkı olmadığını vurguladı.

Lin ilgili ülkelere Çin'i hedef alan dezenformasyon ve asılsız suçlamalarına derhal son verme ve Güney Çin Denizi'nde her türlü provokatif faaliyetten kaçınma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Huangyan Dao'daki Araştırmayı Tamamladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti Nijerya'da silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep’te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti Gaziantep'te evinde vurulan kadın hastanede yaşam savaşını kaybetti
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
“Rasim Arı AK Parti’ye geri dönüyor“ iddiası kulisleri hareketlendirdi "Rasim Arı AK Parti'ye geri dönüyor" iddiası kulisleri hareketlendirdi
Michael Jackson’un eski eşinin son hali dikkat çekti Michael Jackson'un eski eşinin son hali dikkat çekti
G7’de “Beyrut“ çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı

16:11
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
Tahliye edilen Yusuf Ziya Gümüşel, tekbirler eşliğinde kahraman gibi karşılandı
15:35
Öğretmen Fatma Nur Çelik’i öldüren sanığa mahkeme acımadı
Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
15:16
Tanju Özcan hakkında “cinsel saldırı“ suçundan da tutuklama kararı verildi
Tanju Özcan hakkında "cinsel saldırı" suçundan da tutuklama kararı verildi
14:57
İsmail Kartal’dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
İsmail Kartal'dan ayağının tozuyla transfer müjdesi
13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 16:43:40. #7.13#
SON DAKİKA: Çin, Huangyan Dao'daki Araştırmayı Tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.