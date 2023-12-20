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Çin'de İç Moğolistan'da 3,1 milyon kilovatlık rüzgar enerjisi projesi faaliyete geçti. - Son Dakika
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Çin'de İç Moğolistan'da 3,1 milyon kilovatlık rüzgar enerjisi projesi faaliyete geçti.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde faaliyete geçen 3,1 milyon kilovatlık rüzgar enerjisi projesi, temiz ve düşük karbonlu enerji üretimine katkı sağlamayı hedefliyor. Proje, dijitalleşme ve akıllı işletim teknolojilerini kullanarak yıllık 8,93 milyar kilovat-saat temiz elektrik üretecek ve karbondioksit emisyonlarını 7,53 milyon tondan fazla azaltacak. İç Moğolistan, ülkedeki en büyük yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip bölge konumunda bulunuyor ve 2025 yılına kadar enerji kapasitesinin 135 milyon kilovata ulaşması bekleniyor.

Çin\'de İç Moğolistan\'da 3,1 milyon kilovatlık rüzgar enerjisi projesi faaliyete geçti.
20.12.2023 - 15:42,
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HOHHOT, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in ilk büyük ölçekli rüzgar enerjisi üssü projelerinden biri olan 3,1 milyon kilovatlık rüzgar enerjisi projesi, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde Pazartesi günü faaliyete başladı. Proje, yerel enerji endüstrisinin temiz ve düşük karbonlu dönüşümüne katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Projede dijitalleşme, akıllı işletim ve uzaktan merkezi kontrol kabiliyetine sahip 220 kilovoltluk altı adet hidrofor istasyonu ve 1.166 kilometrelik kolektör devresi bulunuyor.

Proje yıllık yaklaşık 8,93 milyar kilovat-saat temiz elektrik üretme, 2,82 milyon tonu aşkın standart kömür tasarrufu sağlama ve karbondioksit emisyonlarını 7,53 milyon tondan fazla azaltma kapasitesine sahip.

İç Moğolistan, ülkedeki en kaliteli ve en büyük hacimde yenilenebilir enerji kaynaklarını bünyesinde barındırıyor. Bölgenin rüzgar enerji kaynağı ulusal toplamın yüzde 57'sine, güneş enerjisi kaynağıysa ulusal toplamın yüzde 21'ine tekabül ediyor.

Bölgedeki kurulu yeni enerji kapasitesinin 2025 yılı itibarıyla 135 milyon kilovata ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de İç Moğolistan'da 3,1 milyon kilovatlık rüzgar enerjisi projesi faaliyete geçti. - Son Dakika
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