Çin İhracatı Enerji Krizine Rağmen Güçlü Kalıyor
Çin İhracatı Enerji Krizine Rağmen Güçlü Kalıyor

13.04.2026 18:08
Nomura'ya göre, Çin'in enerji bağımlılığı azalıyor ve ihracat büyümesi devam ediyor.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin'in ihracat sektörünün, küresel enerji tedarikinde yaşanan şoklara rağmen ülkenin enerji konusundaki kendi kendine yeterliliği ve yeni enerji kaynaklarının hızlı genişlemesi sayesinde direncini sürdürmesi bekleniyor.

Japonya merkezli finansal hizmetler grubu Nomura'nın yayımladığı araştırma raporuna göre, Çin'in elektrik tedarik sistemi, enerji tedarikinde yaşanan mevcut şoktan çeşitli yapısal faktörler nedeniyle büyük ölçüde korundu.

Rapora göre Çin rüzgar, güneş ve nükleer enerji gibi alternatif enerji kaynaklarının entegrasyonunda hızlı ilerleme kaydetti. Ülkedeki yeni enerji sektörü hızla gelişirken, sanayi sektörünün, büyük kısmı yerel olarak çıkarılan kömüre olan büyük orandaki bağımlılığı ise devam etti.

Düzenlenen elektrik sisteminin imalatçılara istikrarlı enerji erişimi sağlayarak, Çinli ihracatçıları mevcut enerji krizinden koruduğu ifade edildi.

2026 yılına ilişkin yıllık tahminlerinde, benzersiz avantajlara sahip Çin'in ihracatındaki büyümede ılımlı bir yavaşlama öngören Nomura, özellikle enerji krizinin yılın ikinci yarısına uzaması durumunda yukarı yönlü potansiyel gördüğünü belirtti.

Çin'in dış ticareti, ihracatın ocak-şubat döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2, ithalatınsa yüzde 17,1 artmasıyla yıla güçlü bir başlangıç yaptı.

Kaynak: Xinhua

Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
