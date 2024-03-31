Çin İmalat Sektörü Genişleme Bölgesine Geri Döndü

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BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- Çin'in imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI), Mart ayında 50,8 seviyesinde gerçekleşerek genişleme bölgesine geri döndü.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki veriler daralmaya işaret ediyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazar günü açıkladığı verilere göre, 2023'ün Ekim ayında başlayan ve art arda beş ay süren daralmanın ardından gelen bu olumlu ivme, Çin'in imalat faaliyetlerindeki toparlanmaya işaret ediyor.

Kıdemli NBS istatistikçisi Zhao Qinghe, işletmelerin Bahar Bayramı tatilinin ardından üretimi hızlandırmasıyla birlikte ankete dahil olan 21 sektörden 15'inin Mart ayında bir önceki aya göre 10 puanlık artışla genişleme bölgesine girdiğini söyledi.

Pazar günkü veriler ayrıca, Şubat ayında 51,4 seviyesinde olan imalat dışı sektörün satın alma yöneticileri endeksinin Mart ayında 53'e yükseldiğini ortaya koydu.