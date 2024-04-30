Çin İmalat Sektörü PMI Nisan Ayında Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin İmalat Sektörü PMI Nisan Ayında Geriledi

Çin'de geçtiğimiz ay 50,8 olan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan ayında 50,4'e geriledi. Bu değer, sektördeki daralmayı göstermektedir. Ancak, işletme üretimi hızlanmış ve yeni siparişlerde genişleme devam etmiştir. Ayrıca, ekipman imalatı ve yüksek teknoloji imalatı da hızlı bir şekilde genişlemeye devam etmektedir.

30.04.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de geçtiğimiz ay 50,8 olan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan ayında 50,4'e geriledi.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler daralmaya işaret ediyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin iki ay üst üste genişlemeyi sürdürerek sektördeki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Zhao, işletme üretiminin hızlandığını ve üretim endeksinin 0,7 puan artarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan 52,9'a yükseldiğini belirtti.

Pazar talebinin genişlemeye devam ettiğini belirten Zhao, yeni sipariş endeksinin 51,1 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Zhao, farklı ölçeklerdeki işletmelerin hepsinin bu ayki PMI değerlerinin yükseliş-düşüş çizgisinin üzerinde kaldığını belirterek, söz konusu değerin büyük ölçekli işletmeler için 50,3, orta ölçekli işletmeler için 50,7 ve küçük ölçekli işletmeler için ise 50,3 olarak ölçüldüğünü kaydetti.

Yeni ekonomik itici güçlerin hızlı genişlemeyi sürdürdüğüne de dikkat çeken Zhao, Nisan ayında ekipman imalatı için söz konusu değerin yüzde 51,3 ve yüksek teknoloji imalatı içinse yüzde 53 olarak gerçekleştiğini belirtti.

NBS'ye göre iş beklentileri alt endeksinin 55,2 olarak gerçekleşmesiyle, imalat sektöründeki piyasa duyarlılığı sabit seyretti.

Kaynak: Xinhua

Çin, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İmalat Sektörü PMI Nisan Ayında Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:11 Devlet Bahçeli’nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu’ndan yanıt gecikmedi Devlet Bahçeli'nin ihanetle suçladığı Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt gecikmedi
12:40 TBMM’de yeni anayasa mesaisi Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti TBMM'de yeni anayasa mesaisi! Kurtulmuş ve Özel, görüşme sonrası kamera karşısına geçti
11:24 Müsavat Dervişoğlu’nu neden tebrik etmedi Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmedi? Bahçeli nedenini açıkladı, parti grubu ayakta alkışladı
10:26 Antalya’da Türk müşterilerden “milliyet farkı“ ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi Antalya'da Türk müşterilerden "milliyet farkı" ücreti alan lüks otele 54.694 TL ceza kesildi
09:37 Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı Fuhuştan yakalanan kadınlarda cinsel yollarla bulaşan hastalık çıktı
12:16 Bahçeli, Mehmet Şimşek’e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız Bahçeli, Mehmet Şimşek'e sahip çıktı: Her zaman arkasındayız
12:04 Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi Hayvan otlatırken yılanın sokmasıyla can verdi
12:01 Naldo Pereria’nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım Naldo Pereria'nın oğlu ve kayınpederinin ölümüne neden olan sürücü konuştu: Keşke alkollü çıkmasaydım
11:06 Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı Parmağı kesilecek Çeçen kızı Türk doktorlar kurtardı
11:05 Bahçeli’den “Hamas bir terör örgütüdür“ diyen İmamoğlu’na sert tepki Bahçeli'den "Hamas bir terör örgütüdür" diyen İmamoğlu'na sert tepki
11:03 Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu Formula 1, Türkiye’ye geri dönüyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu! Formula 1, Türkiye'ye geri dönüyor
10:52 Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı Buse Meral, Aras Bulut İynemli ile aşkını ilan etmek zorunda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 13:39:08. #1.13#
SON DAKİKA: Çin İmalat Sektörü PMI Nisan Ayında Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement