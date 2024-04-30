Çin İmalat Sektörü PMI Nisan Ayında Geriledi

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BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin'de geçtiğimiz ay 50,8 olan imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Nisan ayında 50,4'e geriledi.

Endekste 50'nin üzerindeki bir değer genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler daralmaya işaret ediyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) kıdemli istatistikçisi Zhao Qinghe, imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksinin iki ay üst üste genişlemeyi sürdürerek sektördeki toparlanmanın devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Zhao, işletme üretiminin hızlandığını ve üretim endeksinin 0,7 puan artarak Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviye olan 52,9'a yükseldiğini belirtti.

Pazar talebinin genişlemeye devam ettiğini belirten Zhao, yeni sipariş endeksinin 51,1 seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Zhao, farklı ölçeklerdeki işletmelerin hepsinin bu ayki PMI değerlerinin yükseliş-düşüş çizgisinin üzerinde kaldığını belirterek, söz konusu değerin büyük ölçekli işletmeler için 50,3, orta ölçekli işletmeler için 50,7 ve küçük ölçekli işletmeler için ise 50,3 olarak ölçüldüğünü kaydetti.

Yeni ekonomik itici güçlerin hızlı genişlemeyi sürdürdüğüne de dikkat çeken Zhao, Nisan ayında ekipman imalatı için söz konusu değerin yüzde 51,3 ve yüksek teknoloji imalatı içinse yüzde 53 olarak gerçekleştiğini belirtti.

NBS'ye göre iş beklentileri alt endeksinin 55,2 olarak gerçekleşmesiyle, imalat sektöründeki piyasa duyarlılığı sabit seyretti.