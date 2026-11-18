Çin'in 43. Antarktika ekibini taşıyan Xuelong, Avustralya'nın Hobart kentine ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in 43. Antarktika keşif ekibini taşıyan Xuelong araştırma gemisi çarşamba günü Avustralya'nın Hobart kentine ulaştı. Antarktika'ya açılan önemli geçit limanları arasında yer alan Hobart, keşif gemisinin uğrak noktası oldu.
HOBART, 18 Kasım (Xinhua) -- Çin'in 43. Antarktika keşif ekibi üyelerini taşıyan Xuelong adlı araştırma gemisi çarşamba günü Antarktika'ya açılan önemli bir geçit limanı olan Avustralya'nın Hobart kentine ulaştı.
Kaynak: Xinhua
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