Çin'in Ankara Büyükelçisi Xuebin, Sırakaya ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. - Son Dakika
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Çin'in Ankara Büyükelçisi Xuebin, Sırakaya ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

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Çin\'in Ankara Büyükelçisi Xuebin, Sırakaya ile AK Parti Genel Merkezi\'nde görüştü.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü. Sırakaya, görüşmede Türkiye-Çin ilişkileri, ekonomik ve ticari iş birliği imkanları ile siyasi partiler arası diyaloğun ele alındığını belirtti.

(ANKARA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya AK Parti Genel Merkezi'nde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'le görüştü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'le bir araya gelerek; Türkiye-Çin ilişkilerini, küresel ve bölgesel gelişmeleri, ekonomik ve ticari iş birliği imkanlarını ve siyasi partiler arası diyaloğun güçlendirilmesine yönelik hususları ele aldık."

Kaynak: ANKA
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