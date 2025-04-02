Çin\'in Ay Keşif Programı 20 Yılını Kutladı

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Ay keşif programı son 20 yılda bilimsel araştırma, teknolojik inovasyon, mühendislik gelişimi ve uluslararası işbirliği alanlarında sistematik ilerlemeler kaydetti.

Salı günü Çin Ulusal Müzesi'nde Ay'ın keşfi programının 20 yılını özetleyen serginin açılışında Xinhua'ya konuşan Çin'in Ay keşif programı baş tasarımcısı Wu Weiren, bu programla çok sayıda jeolojik ve çevresel veri üretildiğini, yeni element, mineral ve olgular ortaya çıkarıldığını ve insanlığın Ay hakkındaki bilgisinin büyük ölçüde zenginleştirildiğini belirtti.

Wu, sadece temel havacılık ve uzay teknolojilerinde atılımlar yapmakla kalmadıklarını, aynı zamanda benzersiz bir Ay keşfi proje sistemi kurup nispeten eksiksiz bir altyapı sistemi oluşturduklarını söyledi.

Wu, "Çin, veri paylaşımı ve ortak araştırma girişimleri yoluyla uluslararası işbirliğini aktif bir şekilde teşvik ederek Ay'ın keşfine yönelik küresel çabaları da ileri taşıdı" dedi.

Wu ileriye dönük olarak Ay'ın güney kutbundaki ortam ve kaynakları keşfetmek üzere 2026 civarında Chang'e-7 görevini başlatmayı planladıklarını ifade etti. 2028 yılı civarında gerçekleştirilmesi planlanan Chang'e-8 görevindeyse Ay kaynaklarının yerinde kullanımına yönelik deneyler gerçekleştirilecek.

Wu, bilim insanlarının gelecekte bir Ay araştırma istasyonu inşa etmek için önemli bir adım olan üç boyutlu baskı yoluyla "Ay tuğlaları" üretmek için 1.400-1.500 santigrat derece sıcaklıklarda Ay toprağını eritebilen ve güneş enerjisiyle çalışan bir cihaz geliştirdiklerini açıkladı.

Çin Ulusal Müzesi'nde açılan Ay keşfi programının 20 yılını özetleyen sergiye yönelik de konuşan Wu, "İnsanlık tarihinde ilk kez Ay'ın yakın ve uzak tarafından alınan örnekler yan yana görülebiliyor" diyerek bunu Çin'in Ay'ın keşfi çabalarındaki önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Çin'in Chang'e-5 ve Chang'e-6 görevleriyle toplanan Ay örneklerini söz konusu sergide görmek mümkün.

Wu, Çin'in küresel bilimsel araştırmalara daha fazla Ay örneği sağlayacağını ve tüm insanlığa fayda sağlayacak keşifleri teşvik edeceğini kaydetti.

Çin Ulusal Müzesi ve Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi iki ay boyunca ziyaret edilebilecek.