Çin'in Ay Keşif Programı 20 Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Ay Keşif Programı 20 Yılını Kutladı

Çin\'in Ay Keşif Programı 20 Yılını Kutladı

Çin, Ay araştırmalarında önemli başarılar elde ettiğini ve uluslararası işbirliğini güçlendirdiğini açıkladı.

02.04.2025 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'in Ay keşif programı son 20 yılda bilimsel araştırma, teknolojik inovasyon, mühendislik gelişimi ve uluslararası işbirliği alanlarında sistematik ilerlemeler kaydetti.

Salı günü Çin Ulusal Müzesi'nde Ay'ın keşfi programının 20 yılını özetleyen serginin açılışında Xinhua'ya konuşan Çin'in Ay keşif programı baş tasarımcısı Wu Weiren, bu programla çok sayıda jeolojik ve çevresel veri üretildiğini, yeni element, mineral ve olgular ortaya çıkarıldığını ve insanlığın Ay hakkındaki bilgisinin büyük ölçüde zenginleştirildiğini belirtti.

Wu, sadece temel havacılık ve uzay teknolojilerinde atılımlar yapmakla kalmadıklarını, aynı zamanda benzersiz bir Ay keşfi proje sistemi kurup nispeten eksiksiz bir altyapı sistemi oluşturduklarını söyledi.

Wu, "Çin, veri paylaşımı ve ortak araştırma girişimleri yoluyla uluslararası işbirliğini aktif bir şekilde teşvik ederek Ay'ın keşfine yönelik küresel çabaları da ileri taşıdı" dedi.

Wu ileriye dönük olarak Ay'ın güney kutbundaki ortam ve kaynakları keşfetmek üzere 2026 civarında Chang'e-7 görevini başlatmayı planladıklarını ifade etti. 2028 yılı civarında gerçekleştirilmesi planlanan Chang'e-8 görevindeyse Ay kaynaklarının yerinde kullanımına yönelik deneyler gerçekleştirilecek.

Wu, bilim insanlarının gelecekte bir Ay araştırma istasyonu inşa etmek için önemli bir adım olan üç boyutlu baskı yoluyla "Ay tuğlaları" üretmek için 1.400-1.500 santigrat derece sıcaklıklarda Ay toprağını eritebilen ve güneş enerjisiyle çalışan bir cihaz geliştirdiklerini açıkladı.

Çin Ulusal Müzesi'nde açılan Ay keşfi programının 20 yılını özetleyen sergiye yönelik de konuşan Wu, "İnsanlık tarihinde ilk kez Ay'ın yakın ve uzak tarafından alınan örnekler yan yana görülebiliyor" diyerek bunu Çin'in Ay'ın keşfi çabalarındaki önemli bir başarı olarak nitelendirdi.

Çin'in Chang'e-5 ve Chang'e-6 görevleriyle toplanan Ay örneklerini söz konusu sergide görmek mümkün.

Wu, Çin'in küresel bilimsel araştırmalara daha fazla Ay örneği sağlayacağını ve tüm insanlığa fayda sağlayacak keşifleri teşvik edeceğini kaydetti.

Çin Ulusal Müzesi ve Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin ev sahipliğinde düzenlenen sergi iki ay boyunca ziyaret edilebilecek.

Kaynak: Xinhua

Havacılık, Teknoloji, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Ay Keşif Programı 20 Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti

18:22 CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
17:46 Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
16:20 Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi Akaryakıt zammı EPDK tarafından iptal edildi
15:26 Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat’a özgür özel sahip çıktı Dizi kadrosunda çıkarılan Aybüke Pusat'a özgür özel sahip çıktı
08:47 İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı İlaçlarını almadığı oğlu öldü, üvey baba tutuklandı
08:47 Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde Kritik karar öncesi altın fiyatları son rekorun eşiğinde
08:43 Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı İşte derbinin VAR kayıtları Çıkan kırmızı kart büyük tartışma yaratmıştı! İşte derbinin VAR kayıtları
08:42 Hollywood’un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti Hollywood'un efsane ismi Val Kilmer hayatını kaybetti
08:31 Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı Düğün kana bulandı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı
08:22 IMF’den korkutan tahmin IMF'den korkutan tahmin!
08:07 TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi TRT dizisinin başrolü Aybüke Pusat önce boykot çağrısına destek verdi, sonra paylaşımını sildi
08:06 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular 60 bin TL maaşla çoban bulamayınca çözümü nöbetleşmekte buldular
07:55 Doğal gaz faturalarında yeni dönem Fiyatlar şehirlere göre değişecek Doğal gaz faturalarında yeni dönem! Fiyatlar şehirlere göre değişecek
07:42 Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü Çöpte bebek cesedi bulundu, cinayet 7 yıl sonra çikolata ambalajından çözüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 19:01:07. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'in Ay Keşif Programı 20 Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement