Çin'in Büyük Kanalı Kültür ve Turizmi Geliştiriyor

CANGZHOU, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing ile Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentini birbirine bağlayan Büyük Kanal, dünyanın en uzun yapay su yolu olma özelliğini taşıyor.
Büyük Kanal'ın 216 kilometrelik Cangzhou bölümü, kentin içinden geçiyor. Cangzhou son yıllarda Büyük Kanal kültür kuşağını inşa etmek, kültür ve turizm sektörlerinin entegre gelişimini teşvik etmek üzere çalışmalar yürütüyor.
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