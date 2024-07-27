Çin'in büyük sanayi firmalarının karları arttı - Son Dakika
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Çin'in büyük sanayi firmalarının karları arttı

Çin\'in büyük sanayi firmalarının karları arttı

Çin'in büyük sanayi firmalarının karları yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı. Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı rakamlara göre, büyüme oranı yılın ilk beş ayında kaydedilen yüzde 3,4'lük artışa kıyasla genişledi. Yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan olan sanayi firmalarının toplam karı yılın ilk yarısında 3,51 trilyon yuana ulaştı.

27.07.2024 09:00
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BEİJİNG, 27 Temmuz (Xinhua) -- Resmi verilere göre Çin'in büyük sanayi firmalarının karları yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cumartesi günü açıkladığı rakamlara göre, büyüme oranı yılın ilk beş ayında kaydedilen yüzde 3,4'lük artışa kıyasla genişledi.

Yıllık ana iş geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon ABD doları) olan sanayi firmalarının toplam karı yılın ilk yarısında 3,51 trilyon yuana ulaştı.

Büroya göre, sadece Haziran ayında büyük sanayi firmalarının karları yıllık bazda yüzde 3,6 arttı.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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