Çin'in Chongqing kentinde akıllı robot yarışması başladı - Son Dakika
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Çin'in Chongqing kentinde akıllı robot yarışması başladı

Çin\'in Chongqing kentinde akıllı robot yarışması başladı
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Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik 11. Akıllı Biyonik Robot İnovasyon ve Girişimcilik Yarışması'nın finali çarşamba günü başladı. Çin'in dört bir yanından yaklaşık 100 takımın katıldığı yarışma, 11 Eylül'e kadar sürecek.

CHONGQİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik 11. "Maker in China" Akıllı Biyonik Robot İnovasyon ve Girişimcilik Yarışması'nın finali çarşamba günü başladı. Çin'in dört bir yanından yaklaşık 100 takımın katıldığı yarışmada, akıllı biyonik robotlar farklı alanlardaki yeteneklerini sergiliyor. Robot teknolojileri alanındaki yenilikçi çalışmaların öne çıktığı yarışma 11 Eylül'e kadar devam edecek.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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