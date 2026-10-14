Çin\'in derin deniz denizaltısı Jiaolong 467. dalışında yaklaşık 4400 metreye indi

Çin'in derin deniz denizaltısı Jiaolong 467. dalışında yaklaşık 4400 metreye indiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, başarıyla tamamladığı 467. dalışında yaklaşık 4400 metre derinliğe indi. Böylece Jiaolong, 467. başarılı dalışını gerçekleştirmiş oldu.
DERİN DENİZ NO. 1 ARAŞTIRMA GEMİSİ, 14 Ekim (Xinhua) -- Çin'in insanlı derin deniz denizaltısı Jiaolong, başarıyla tamamladığı 467. dalışında yaklaşık 4400 metre derinliğe indi.
Kaynak: Xinhua
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