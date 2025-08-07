Çin'in Dış Ticareti Artıyor

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden toplam mal ithalatı ve ihracatı, 2025'in ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,5 artışla 25,7 trilyon yuana (yaklaşık 3,6 trilyon ABD doları) yükseldi.

Gümrük Genel İdaresi'nin perşembe günü yayımladığı verilere göre, bu büyüme oranı yılın ilk yarısındaki yüzde 2,9'luk artışa kıyasla hız kazandı.

Veriler, Çin'in dış ticaretinin zorlu dış koşullara rağmen bu yıl da yükseliş ivmesini sürdürerek istikrarlı bir ekonomik toparlanmayı desteklediğini ortaya koydu.

Gümrük verileri, temmuz ayında dış ticaretin güçlü bir performans sergilediğini ve toplam mal ticaretinin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 arttığını gösterdi. İhracat yüzde 8, ithalat ise yüzde 4,8 artarak üst üste ikinci ay büyüme kaydetti.

2025'in ilk yedi ayında ihracatın itici gücü, Çin'in toplam ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturan mekanik ve elektrikli ürünler oldu. Özellikle, otomatik veri işleme ekipmanları, entegre devreler ve otomobil ihracatı sağlam artışlar kaydetti.

İthalat tarafında bazı dökme enerji ürünlerinin hacmi azalırken, ham petrol ve soya fasulyesi ithalatında artış kaydedildi. Mekanik ve elektrikli ürünlerin ithalat değeri ise istikrarlı bir büyüme gösterdi.

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN), Çin'in en büyük ticaret ortağı olmaya devam etti. Yılın ilk yedi ayında Çin ile ASEAN arasındaki ikili ticaret geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarak ülkenin toplam dış ticaretinin yüzde 16,7'sini oluşturdu. Avrupa Birliği, yüzde 3,9'luk artışla ikinci sırada yer aldı. ABD, bu dönemde ikili ticaretin yüzde 11,1 azalmasına rağmen Çin'in üçüncü büyük ortağı oldu.

Öte yandan Çin'in Kuşak ve Yol işbirliğine katılan ülkelerle ticareti bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artışla 13,29 trilyon yuana ulaştı.