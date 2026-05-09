Çin'in Dış Ticareti Nisan'da Yüzde 14,2 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in Dış Ticareti Nisan'da Yüzde 14,2 Arttı

Çin\'in Dış Ticareti Nisan\'da Yüzde 14,2 Arttı
09.05.2026 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in nisan ayındaki dış ticareti, geçen yıla göre yüzde 14,2 artış gösterdi. İhracat ve ithalat yükseldi.

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden dış ticareti nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 arttı.

Gümrük Genel İdaresi'nin cumartesi günü açıkladığı verilere göre, geçen ay mal ithalatı ve ihracatının toplam değeri 4,38 trilyon yuana (yaklaşık 639,4 milyar ABD doları) ulaştı.

İhracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 artarak 2,48 trilyon yuana ulaşırken, ithalat yüzde 20,6 artışla 1,9 trilyon yuana yükseldi.

İlk dört ayda toplam dış ticaret, geçen yıla göre yüzde 14,9 artarak 16,23 trilyon yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Dış Ticareti Nisan'da Yüzde 14,2 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten’den ilk açıklama Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten'den ilk açıklama
Sevgili yaptığına bin pişman Olay adam için toplanan imza sayısı 40 milyonu geçti Sevgili yaptığına bin pişman! Olay adam için toplanan imza sayısı 40 milyonu geçti
Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı
Hindistan’da kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü Hindistan'da kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Ronaldo’dan “Messi“ tezahüratlarına küfür gibi tepki Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına küfür gibi tepki
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:50
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme Telefonda taksit sınırı esniyor
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
07:37
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
07:34
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 10:07:47. #7.12#
SON DAKİKA: Çin'in Dış Ticareti Nisan'da Yüzde 14,2 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.