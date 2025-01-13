Çin\'in Dış Ticareti Rekor Kırdı

Güncel

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in dış ticaretinin toplam değeri 2024'de rekor düzeye ulaşarak dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin küresel olarak mal ticaretindeki birinciliğini daha da sağlamlaştırdı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre ülkenin yuan cinsinden toplam mal ithalat ve ihracatı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında artarak 43,85 trilyon yuana (yaklaşık 6,1 trilyon ABD doları) ulaştı.

Verilere göre ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 25,45 trilyon yuan olurken, ithalat yüzde 2,3 artarak 18,39 trilyon yuana çıktı.

Pazartesi günü başkent Beijing'de düzenlenen hükümet basın toplantısında Gümrük Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Lingjun, Çin'in 2024'teki dış ticaret artışının, dünyadaki önde gelen ekonomilerle karşılaştırıldığını nispeten daha hızlı olduğunu söyledi.

Wang, "Çin, 150'nin üzerindeki ülke ve bölgenin önemli bir ticaret ortağı haline geldi ve ülkenin dış ticaretteki dostlar grubu giderek büyüyor" dedi.

Wang, geçtiğimiz yıl ithalat ve ihracat ürünleri yapısının sürekli olarak optimize edilip güncellendiğine işaret etti ve yüksek teknoloji ürünlerinde iyi büyüme rakamları ve sınır ötesi elektronik ticaret gibi yeni ticaret türlerinde büyük artış bildirildiğini ifade etti.

Ülkenin geçen yılki dış ticaret başarılarının kolay elde edilmediğini kaydeden Wang, bu başarının geçtiğimiz yıl merkezi yönetim birimlerince kademeli olarak zamanında uygulamaya sokulan bir dizi politikanın yanı sıra dış ticareti istikrara kavuşturmayı hedefleyen önlemler sayesinde elde edildiğini vurguladı.

Gümrük yetkililerinin geçen yıl limanlardaki iş ortamını daha fazla optimize etmek ve işletmelerin gümrük işlemlerini kolaylaştırmak üzere 16 farklı önlem geliştirip uyguladığını belirten Wang, piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte birinci sınıf bir iş ortamı inşa etmek üzere 20 kentte sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik özel önlemlerin alındığını da belirtti.