Çin'in Dış Ticareti Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Dış Ticareti Rekor Kırdı

Çin\'in Dış Ticareti Rekor Kırdı

Çin'in dış ticareti, 2024'te 43,85 trilyon yuanla rekor düzeye ulaştı, ihracat %7,1 arttı.

13.01.2025 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'in dış ticaretinin toplam değeri 2024'de rekor düzeye ulaşarak dünyanın ikinci en büyük ekonomisinin küresel olarak mal ticaretindeki birinciliğini daha da sağlamlaştırdı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre ülkenin yuan cinsinden toplam mal ithalat ve ihracatı geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında artarak 43,85 trilyon yuana (yaklaşık 6,1 trilyon ABD doları) ulaştı.

Verilere göre ihracat bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 25,45 trilyon yuan olurken, ithalat yüzde 2,3 artarak 18,39 trilyon yuana çıktı.

Pazartesi günü başkent Beijing'de düzenlenen hükümet basın toplantısında Gümrük Genel İdaresi Başkan Yardımcısı Wang Lingjun, Çin'in 2024'teki dış ticaret artışının, dünyadaki önde gelen ekonomilerle karşılaştırıldığını nispeten daha hızlı olduğunu söyledi.

Wang, "Çin, 150'nin üzerindeki ülke ve bölgenin önemli bir ticaret ortağı haline geldi ve ülkenin dış ticaretteki dostlar grubu giderek büyüyor" dedi.

Wang, geçtiğimiz yıl ithalat ve ihracat ürünleri yapısının sürekli olarak optimize edilip güncellendiğine işaret etti ve yüksek teknoloji ürünlerinde iyi büyüme rakamları ve sınır ötesi elektronik ticaret gibi yeni ticaret türlerinde büyük artış bildirildiğini ifade etti.

Ülkenin geçen yılki dış ticaret başarılarının kolay elde edilmediğini kaydeden Wang, bu başarının geçtiğimiz yıl merkezi yönetim birimlerince kademeli olarak zamanında uygulamaya sokulan bir dizi politikanın yanı sıra dış ticareti istikrara kavuşturmayı hedefleyen önlemler sayesinde elde edildiğini vurguladı.

Gümrük yetkililerinin geçen yıl limanlardaki iş ortamını daha fazla optimize etmek ve işletmelerin gümrük işlemlerini kolaylaştırmak üzere 16 farklı önlem geliştirip uyguladığını belirten Wang, piyasa odaklı, hukuka dayalı ve uluslararası nitelikte birinci sınıf bir iş ortamı inşa etmek üzere 20 kentte sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik özel önlemlerin alındığını da belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, İhracat, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Dış Ticareti Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:52:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Dış Ticareti Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.