Çin\'in dış yatırımları istikrarlı bir şekilde artıyor

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BEİJİNG, 11 Şubat (Xinhua) -- Çin'in dış yatırımları geçtiğimiz yıl istikrarlı artış sergiledi.

Çin Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2023 yılında ülkenin finans dışı doğrudan dış yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,7 artarak 916,99 milyar yuana yükseldi.

ABD doları cinsinden doğrudan dış yatırımlar söz konusu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artarak 130,13 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi üyesi ülkelerdeki finans dışı doğrudan dış yatırımlar ise geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre yüzde 28,4 artarak 224,09 milyar ABD doları oldu.

Bakanlığın verilerine göre yurtdışında sözleşmesi yapılmış projelerin cirosu, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,8 artarak 1,13 trilyon yuana ulaştı.