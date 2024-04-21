BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz üretimi 2024 yılının ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı.
Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artışla 63,2 milyar metreküp doğalgaz üretti.
Veriler Çin'in doğalgaz ithalatının da bu dönemde hızlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.
Büroya göre yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 artışla toplam 32,79 milyon ton doğalgaz ithal edildi.
Son Dakika › Güncel › Çin'in Doğalgaz Üretimi Rekor Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
Kayserispor'un Fransız oyuncusu Mehdi Bourabia, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligdeki ikinci golünü kaydetti. Karşılaşmanın 88. dakikasında Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ın hatasıyla gol atan Bourabia, ligdeki 9. maçında 2. golünü atmış oldu.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Amedspor, Iğdır FK ile oynayacağı kritik maç öncesi taraftarlar stadyumu doldurdu. Takımlarını desteklemek ve şampiyonluk yolunda moral vermek amacıyla tribünleri dolduran taraftarlar, büyük bir heyecanla maçın başlamasını bekliyor.
Kocasinan Belediyesi, çölyak hastaları için glütensiz ürün paketlerini düzenli olarak dağıtmaya devam ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin yanında olduklarını belirtti.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde faaliyet gösteren Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından düzenlenen proje kapsamında Ürdün ve İtalya'dan 12 genç Yozgat'a geldi. Gençler, Yozgatlı gençlerle birlikte çeşitli etkinlikler düzenleyerek, spor, sağlıklı yaşam, çevre ve kanser konularında farkındalık çalışmaları yapıyor. Proje sayesinde Sorgun Gençlik Derneği, Avrupa'ya 500'den fazla genç göndermiş ve 400'den fazla genç getirmiştir.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Alakova Mahallesi'nde yürütülen ve planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kavuş, mahalledeki alt yapı ve yol çalışmalarının vatandaşların talepleriyle örtüştüğünü belirtti.
Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, zihinsel performans antrenörü Prof. Dr. Turgay Biçer ile anlaşması sonrasında çıktığı maçlarda yükseliş gösterdi. Biçer'in mentör dokunuşlarıyla takımın performansı artarken, son 3 maçta 7 puan toplandı. Kulüp Başkanı Recep Durul, Biçer'in katkısının önemli olduğunu belirtirken, takımın hedefinin ligi 3. sırada bitirmek olduğunu vurguladı.
Türkiye'nin en hızlı maratonu olarak adlandırılan Maraton İzmir'e katılan 'Medical Point Run' sporcuları, Türk Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı adına koştu. Medical Point Hastaneler Grubu CEO'su Veysi Kubba, 'Eğitim masraflarını karşılayamayan başarılı çocuklarımıza burs sağlamak amacıyla Türkiye Eğitim Vakfı ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı için ter döken mesai arkadaşlarımla gurur duyuyorum' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?