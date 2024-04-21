Çin'in Doğalgaz Üretimi Rekor Seviyeye Ulaştı

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BEİJİNG, 21 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz üretimi 2024 yılının ilk çeyreğinde rekor seviyeye ulaştı.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre Çin Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artışla 63,2 milyar metreküp doğalgaz üretti.

Veriler Çin'in doğalgaz ithalatının da bu dönemde hızlı bir büyüme kaydettiğini gösterdi.

Büroya göre yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 artışla toplam 32,79 milyon ton doğalgaz ithal edildi.