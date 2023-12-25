 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'in ekonomisi istisnai nitelikte - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in ekonomisi istisnai nitelikte

Çin-İran Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mecid Rıza Hariri, Çin'in tarihi, kültürü ve politika yapımı sayesinde ülke ekonomisinin 'istisnai' nitelikte olduğunu belirtti. Hariri, Çin'in esnek karar alma ve politika uygulama sistemiyle krizlere daha esnek yanıt verebildiğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in ekonomik modeline eklenen politika oluşturma sisteminin ülkenin mevcut ekonomik durumuna yardımcı olduğunu vurguladı.

Çin\'in ekonomisi istisnai nitelikte
25.12.2023 - 14:28,
Abone Ol

TAHRAN, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin- İran Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mecid Rıza Hariri, Çin'in tarihi, kültürü ve politika yapımı sayesinde ülke ekonomisinin "istisnai" nitelikte olduğunu kaydetti.

Hariri, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Çin'in istisnai ekonomisi ne Avrupa ne ABD'de ne de gelişmekte olan ülkelerde olanlarla benzerlik gösteriyor" dedi. Bu farkın, ülkenin esnek karar alma ve politika uygulama sistemiyle kol kola olan tarih ve kültürüyle ilintili olduğunu kaydeden Hariri, Çin'in bu sayede "krizler karşısında daha esnek" kalabildiğini belirtti.

Hariri, Çin'in ekonomik modeline eklenen politika oluşturma sisteminin, "ülkenin mevcut ekonomik durumuna ulaşmasına yardım ettiğini" vurguladı.

Çin'in yıllık ekonomik büyümesinin yüzde 5 civarında gerçekleşeceği tahmininde bulunan Hariri, bunun "son derece önemli" olduğunu belirtti.

Hariri, "Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan bir ekonominin, özellikle de önemli düzeyde büyüdüğü dikkate alınacak olursa yüzde 10'luk büyüme oranını sürdürmesini beklemek mümkün değil" dedi.

Çin modernleşmesinin eşitlikçi gelir dağılımı, barışçıl ulusal kalkınma ve ekolojik sürdürülebilirliğe siyasi bağlılık içerdiğini kaydeden Hariri, bunun Çin'i gelişmiş Batılı ülkelerin tarihi modernleşme çizgisinden ayıran nitelik olduğunu kaydetti.

Hariri, bu kavram ve terimlerin küresel ekonomiyi etkilemesini beklediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in ekonomisi istisnai nitelikte - Son Dakika


15:04
Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03
''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41
Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20
Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13
Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05
Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46
Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum

Son Dakika
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
15:03 ''Tesla katili'' lakabını takmışlardı! Rusya'nın ilk elektrikli otomobili alay konusu oldu
14:41 Bahçeli'den ortak bildiri tepkisi! DEM Partililer konuşurken genel kurulu terk etti
14:20 Dolandırıcılık söylentisiyle gündeme gelen Gülşen Yüksel ve Müge Dağıstanlı'dan yalanlama
14:13 Taraftarlar boşuna ''Bel kemiği'' demiyor! Fred'siz Fenerbahçe kan kaybediyor
14:05 Ağrı'da iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 4 ölü
13:46 Florida'da Dev Timsah Piton Yılanını Parçaladı
13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Özgür Özel'in şehit cenazesinde protesto edilmesine ilk yorum
13:35 Huzurevi Sakinleri, Duvarları Sanat Eserine Dönüştürdü
13:33 Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 15:20:51. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'in ekonomisi istisnai nitelikte - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement