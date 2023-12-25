Çin\'in ekonomisi istisnai nitelikte

TAHRAN, 25 Aralık (Xinhua) -- Çin- İran Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mecid Rıza Hariri, Çin'in tarihi, kültürü ve politika yapımı sayesinde ülke ekonomisinin "istisnai" nitelikte olduğunu kaydetti.

Hariri, kısa süre önce Xinhua ile yaptığı söyleşide, "Çin'in istisnai ekonomisi ne Avrupa ne ABD'de ne de gelişmekte olan ülkelerde olanlarla benzerlik gösteriyor" dedi. Bu farkın, ülkenin esnek karar alma ve politika uygulama sistemiyle kol kola olan tarih ve kültürüyle ilintili olduğunu kaydeden Hariri, Çin'in bu sayede "krizler karşısında daha esnek" kalabildiğini belirtti.

Hariri, Çin'in ekonomik modeline eklenen politika oluşturma sisteminin, "ülkenin mevcut ekonomik durumuna ulaşmasına yardım ettiğini" vurguladı.

Çin'in yıllık ekonomik büyümesinin yüzde 5 civarında gerçekleşeceği tahmininde bulunan Hariri, bunun "son derece önemli" olduğunu belirtti.

Hariri, "Dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 18'ini oluşturan bir ekonominin, özellikle de önemli düzeyde büyüdüğü dikkate alınacak olursa yüzde 10'luk büyüme oranını sürdürmesini beklemek mümkün değil" dedi.

Çin modernleşmesinin eşitlikçi gelir dağılımı, barışçıl ulusal kalkınma ve ekolojik sürdürülebilirliğe siyasi bağlılık içerdiğini kaydeden Hariri, bunun Çin'i gelişmiş Batılı ülkelerin tarihi modernleşme çizgisinden ayıran nitelik olduğunu kaydetti.

Hariri, bu kavram ve terimlerin küresel ekonomiyi etkilemesini beklediğini söyledi.