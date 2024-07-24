Çin'in en üst düzey siyasi danışmanı Vietnam'da anma törenine katılacak

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BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışmanı Wang Huning, Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak, Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong'un vefatı üzerine düzenlenecek anma törenine katılmak üzere Vietnam'a gidecek.

ÇKP Merkez Komitesi Uluslararası Departmanı Sözcüsü Hu Zhaoming, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Başkanı Wang'ın 25-26 Temmuz tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirilecek anma merasimlerine katılmak üzere ÇKP heyetine başkanlık yapacağını söyledi.