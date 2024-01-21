Çin\'in Henan eyaleti, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde kömür enerjisini geride bıraktı

ZHENGZHOU, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde kurulu yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 2023 yılı sonu itibarıyla 67 milyon kilovatı aşarak ilk kez kömür enerjisini geride bıraktı.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Henan Elektrik Enerjisi Şirketi'nin son verilerine göre, Henan'daki kurulu yenilenebilir elektrik enerjisi üretim kapasitesi eyaletin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 48,7'sini, kömür enerjisi ise 66,01 milyon kilovat ile yüzde 47,4'ünü oluşturdu.

Henan, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla yenilenebilir enerji kaynaklarından yaklaşık 100 milyar kilovat-saat elektrik üreterek eyaletin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

Henan, uzun süredir kömür ağırlıklı olmak üzere farklı enerji kaynaklarından yararlanan önemli bir elektrik üreticisi ve tüketicisi konumunda. Eyalet son yıllarda diğer girişimlerin yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle enerjisi kullanımını artırarak temiz enerjinin benimsenmesini sağladı.