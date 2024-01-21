 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'in Henan eyaleti, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde kömür enerjisini geride bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'in Henan eyaleti, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde kömür enerjisini geride bıraktı

Çin'in orta kesiminde bulunan Henan eyaleti, 2023 yılı sonunda kurulu yenilenebilir enerji üretim kapasitesini 67 milyon kilovatı aşarak kömür enerjisini geride bıraktı. Henan, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettiği elektrik üretimiyle eyaletin toplam elektrik tüketiminin dörtte birini karşıladı. Eyalet, son yıllarda rüzgar, güneş ve biyokütle enerjisi kullanımını artırarak temiz enerjiye geçiş sağladı.

Çin\'in Henan eyaleti, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde kömür enerjisini geride bıraktı
21.01.2024 - 13:31,
Abone Ol

ZHENGZHOU, 21 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde kurulu yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 2023 yılı sonu itibarıyla 67 milyon kilovatı aşarak ilk kez kömür enerjisini geride bıraktı.

Çin Devlet Elektrik Şebekesi Henan Elektrik Enerjisi Şirketi'nin son verilerine göre, Henan'daki kurulu yenilenebilir elektrik enerjisi üretim kapasitesi eyaletin toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin yüzde 48,7'sini, kömür enerjisi ise 66,01 milyon kilovat ile yüzde 47,4'ünü oluşturdu.

Henan, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla yenilenebilir enerji kaynaklarından yaklaşık 100 milyar kilovat-saat elektrik üreterek eyaletin toplam elektrik tüketiminin yaklaşık dörtte birini oluşturdu.

Henan, uzun süredir kömür ağırlıklı olmak üzere farklı enerji kaynaklarından yararlanan önemli bir elektrik üreticisi ve tüketicisi konumunda. Eyalet son yıllarda diğer girişimlerin yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle enerjisi kullanımını artırarak temiz enerjinin benimsenmesini sağladı.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Henan, Çin, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Henan eyaleti, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde kömür enerjisini geride bıraktı - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:02:05. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'in Henan eyaleti, yenilenebilir enerji üretim kapasitesinde kömür enerjisini geride bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement