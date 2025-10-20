Çin'in Hizmet Sektörü Büyüyor

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in katma değerli hizmet üretimi 2025 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 arttı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde hizmet sektörü, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0,8 yüzde puan artışla gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 58,4'ünü oluşturarak, ülkenin ekonomik büyümesine yüzde 60,7 katkı sağladı.
NBS yetkilisi Peng Yongtao, hizmet sektörü üretimini ölçen endeksin eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak hızlı büyümesini sürdürdüğünü söyledi.
