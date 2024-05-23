Çin'in Huangshan Dağı'nda Tiandu zirvesi yeniden ziyarete açıldı

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HUANGSHAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin Huangshan kentinde bulunan manzarasının güzelliğiyle ünlü Huangshan Dağı'nın Tiandu zirvesini ziyaret eden turistler görülüyor, 20 Mayıs 2024.

Huangshan Dağı'ndaki en popüler alanlardan biri olan Tiandu zirvesi, doğanın dinlenip kendini onarmasına imkan veren dönemlik bir kapanma süresinden sonra kısa süre önce yeniden ziyarete açıldı. (Fotoğraf: Fan Chengzhu/Xinhua)