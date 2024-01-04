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Çin'in Hunan eyaletindeki Changsha Havalimanı 2023'te rekor yolcu sayısına ulaştı - Son Dakika
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Çin'in Hunan eyaletindeki Changsha Havalimanı 2023'te rekor yolcu sayısına ulaştı

Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletindeki Changsha Huanghua Uluslararası Havalimanı, 2023 yılında 27,25 milyon yolcu seyahati gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Havalimanı, geçen yıl 200.800 kalkış ve iniş gerçekleştirerek 2019'daki sayıyı aştı. Havalimanı Genel Müdürü Chang Xijuan, 2023 yılında rota ağını genişleterek toplam 145 şehri birbirine bağladıklarını belirtti.

Çin\'in Hunan eyaletindeki Changsha Havalimanı 2023\'te rekor yolcu sayısına ulaştı
04.01.2024 - 15:08,
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CHANGSHA, 4 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde bulunan Changsha Huanghua Uluslararası Havalimanı'nda 2023 yılında 27,25 milyon yolcu seyahati gerçekleşti. Bu rakam havalimanı için bir rekora işaret ediyor.

Hunan Havalimanı Grubu'na göre, eyalet merkezi Changsha'da bulunan havalimanı geçen yıl 200.800 kalkış ve iniş gerçekleştirerek 2019'daki sayıyı aştı.

Havalimanı geçen yıl Çin'in 1 Mayıs tatilinin ilk günü olan 29 Nisan'da 99.900 seviyesi ile en yüksek günlük yolcu sayısını gördü.

Havalimanı Genel Müdürü Chang Xijuan, havalimanının 2023 yılında rota ağını genişletmeye devam ederek diğer ülke ve bölgelerdeki 26 şehir de dahil olmak üzere toplam 145 şehri birbirine bağladığını belirtti.

Chang, Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleri arasında birbirine bağlanan kentlere Seul, Bangkok ve Kuala Lumpur'un da dahil olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in Hunan eyaletindeki Changsha Havalimanı 2023'te rekor yolcu sayısına ulaştı - Son Dakika
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