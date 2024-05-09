Çin\'in İhracat ve İthalatı Arttı

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BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in toplam mal ithalatı ve ihracatı, bu yılın ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yuan bazında yüzde 5,7 arttı.

Gümrük Genel İdaresi'nin (GAC) Perşembe günü açıkladığı resmi verilere göre, Ocak-Nisan döneminde ülkenin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarken, ithalatı ise yüzde 6,8 büyüme kaydetti.

Ocak-Nisan döneminde ülkenin dış ticareti 13,81 trilyon yuan (1,95 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti. İhracat 7,81 trilyon yuana, ithalat ise 6 trilyon yuana ulaştı.

Sadece Nisan ayında dış ticaret yüzde 8 artarak 3,64 trilyon yuana yükseldi.

GAC İstatistik ve Analiz Departmanı Direktörü Lyu Daliang, ilk dört ayda ithalat ve ihracatın büyüme oranının ilk çeyreğe kıyasla hızlandığını ve ithalat ve ihracat ölçeğinin ise tarihteki aynı dönemlere kıyasla yeni bir zirveye ulaştığını söyledi.