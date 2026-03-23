Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in 'İki Toplantısı' Ticareti ve İşbirliğini Güçlendiriyor

23.03.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Büyükelçisi Jiang, yeni büyüme dinamikleri ve işbirliği fırsatlarını vurguladı.

İSTANBUL, 23 Mart (Xinhua) -- Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Milliyet Gazetesi ve Demirören Haber Ajansı'nda "Çin'in 'İki Toplantı'sı dünyaya olumlu sinyaller vermektedir" başlıklı makale yayımladı.

Jiang, Çin ekonomisinin dönüşüm ve yenilenme sürecinde yeni büyüme dinamiklerini harekete geçireceğini belirterek, geçtiğimiz yıl baskılar karşısında güçlü bir dayanıklılık sergileyen ekonominin büyüme ivmesini koruduğunu, gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 5 artarak 140,19 trilyon yuana ulaştığını ve Çin'in inovasyona dayalı, yüksek kaliteli kalkınma aşamasına geçerek dinamizmi ve canlılığıyla öne çıktığını ifade etti.

Jiang, yapay zeka, biyomedikal, robotik ve kuantum teknolojileri gibi yükselen alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarının dünyada ön sıralarda yer aldığını belirterek, bu yıl için öngörülen yüzde 4,5-5 büyüme hedefinin Çin'in küresel ekonomi için istikrar sağlayan bir unsur olmayı sürdüreceğini gösterdiğini kaydetti.

Jiang, Çin'in yeni büyüme dinamiklerini hızla devreye sokarak hem geleneksel hem de yükselen sektörleri geliştireceğini, hizmet sektörünün kapasite ve kalitesini artıracağını ve yeni bir akıllı ekonomi modeli oluşturacağını dile getirdi.

Jiang, 15. Beş Yıllık Plan'ın yalnızca Çin'in kendi kalkınması için değil, aynı zamanda dünya ülkeleriyle kazan-kazan işbirliği açısından da yeni fırsatlar sunduğunu vurgulayarak, "yüksek kaliteli kalkınma" teması üzerine inşa edilen planda ekonomik gelişme, inovasyon güdümlü gelişme, halkın refahı, yeşil ve düşük karbonlu gelişme ile güvenlik olmak üzere 5 ana başlık altında toplam 20 gelişme hedefinin ortaya konulduğunu, ayrıca sanayi gelişimi, bilim, teknoloji ve inovasyon, dijital ve akıllı dönüşüm ile iç pazar gibi alanlarda 16 büyük stratejik görev belirlendiğini ve yeni üretici güçlerin geliştirilmesi dahil olmak üzere 109 önemli projenin önerildiğini, bunların Çin'in 2035 yılına kadar sosyalist modernleşmeyi genel olarak gerçekleştirmesi için sağlam bir temel oluşturacağını ifade etti.

Jiang, günümüz dünyasının yeni bir çalkantı ve dönüşüm dönemine girdiğini, jeopolitik çatışmalar ve bölgesel krizlerin iç içe geçtiğini ve küresel ölçekteki çatışma sayısının İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirterek, Çin'in öteden beri güç kullanımının sorunları çözemeyeceğini, çatışmaların ise yalnızca nefreti artıracağını savunduğunu ve ortak ve evrensel güvenliğe sahip bir dünyanın egemen eşitlik, adalet ve hakkaniyet, dayanışma ve koordinasyon ile eylem odaklılık ilkeleri temelinde inşa edilebileceğine inandığını ifade etti.

Jiang, Çin'in 15. Beş Yıllık Plan döneminde de "insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk" vizyonu doğrultusunda barış, istikrar ve adaletin önemli savunucularından biri olmaya devam edeceğini ve tüm ülkelerle karşılıklı faydaya dayalı işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu kaydetti.

Jiang, bu dönemde yüksek standartlı dışa açılımın daha da genişletileceğini, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında yüksek kaliteli işbirliğinin ilerletileceğini, hizmet sektörü başta olmak üzere pazara erişimin artırılacağını, çok taraflı ticaret sisteminin korunacağını ve uluslararası dolaşımın teşvik edileceğini belirterek, Çin'in fırsatları diğer ülkelerle paylaşmayı sürdüreceğini ifade etti.

Ayrıca bu sürecin Çin-Türkiye işbirliği için de önemli fırsatlar sunacağını vurgulayan Jiang, diplomatik ilişkilerin 55. yılı vesilesiyle kalkınma stratejilerinin entegrasyonunun hızlandırılması, Çin-Avrupa demiryolunun güney hattının geliştirilmesi ve ekonomi, ticaret, kültür ve turizm gibi geleneksel alanların yanı sıra yeni enerji, 5G ve biyomedikal gibi alanlarda işbirliğinin ilerletilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükelçi, Çin'in "İki Toplantısı"nın sağladığı ivmeyle Çin-Türkiye stratejik işbirliği ilişkilerinin yeni dönemde daha da güçleneceğine ve iki ülkenin ulusal kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda birbirini destekleyerek küresel ekonomik istikrar ile refaha ortak katkı sunacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 18:16:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.