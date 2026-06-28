Çin'in İlk Özel Yüksek Hızlı Demiryolu 100 Milyon Yolcu Taşıdı - Son Dakika
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Çin'in İlk Özel Yüksek Hızlı Demiryolu 100 Milyon Yolcu Taşıdı

Çin\'in İlk Özel Yüksek Hızlı Demiryolu 100 Milyon Yolcu Taşıdı
28.06.2026 14:54
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Zhejiang'daki demiryolu hattı, 4,5 yılda 100 milyondan fazla yolcu taşımayı başardı.

HANGZHOU, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin'in özel sermaye tarafından işletilen ilk yüksek hızlı demiryolu hattı, ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde hizmete girmesinin üzerinden 4,5 yıl geçmeden 100 milyondan fazla yolcu taşıdı.

Toplam 266,9 kilometre uzunluğa ve saatte 350 kilometre tasarım hızına sahip olan demiryolu hattı, Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'yu Shaoxing ve Taizhou kentlerine bağlıyor.

8 Ocak 2022'deki açılışından bu yana, günlük planlanan tren seferlerinin sayısı başlangıçtaki karşılıklı 17,5'tan iki katına çıkarak 35'e ulaştı. Demiryolu hattı, bugüne kadar 43.100'den fazla tren seferine ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Xinhua

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