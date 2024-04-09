Çin\'in ilk yerli yapım buzkıran gemisi Xuelong 2, Hong Kong\'a geldi

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ÇEKİM TARİHİ: 8 Nisan 2024
Xuelong 2'den çeşitli görüntüler
Çin'in ilk yerli yapım buzkıran gemisi Xuelong 2, Pazartesi günü beş günlük ziyaret için ülkenin Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne (HKSAR) geldi.
Hong Kong'a ilk kez gelen Xuelong 2, son Antarktika seferini tamamladıktan sonra Pazartesi sabahı Tsim Sha Tsui'deki Okyanus Terminali'ne giriş yaptı.
Gemi, Salı'dan Cuma'ya kadar halkın ziyaretine açık olacak. Antarktika keşif ekibi, Hong Kong'da bulundukları süre zarfında Hong Kong Çin Üniversitesi'nde iklim değişikliği üzerine iki günlük uluslararası konferans düzenleyecek. Xuelong 2'deki bilim insanları "Kutup Araştırmaları ve İklim Değişikliği" sergisinin düzenlendiği Hong Kong Bilim Müzesi'nde yaklaşık 200 öğrenciyle bir araya gelecek.
Xuelong 2, Xiangyanghong 10, Jidi ve Xuelong'un ardından Çin'in dördüncü kutup araştırma gemisi. Uzunluğu 122,5 metre, taşırma suyu yaklaşık 14.000 ton, toplam kurulu gücü 23,2 megavat olan geminin mürettebat kapasitesi ise 101.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hong Kong'dan bildiriyor. (XHTV)
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