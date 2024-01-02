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Çin'in internet sektörü 2023 yılında büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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Çin'in internet sektörü 2023 yılında büyümeye devam ediyor

Çin'in internet sektörü, 2023 yılının ilk 11 ayında ticari gelir ve karlarında istikrarlı bir büyüme kaydetti. Büyük internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketlerinin kümülatif karları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak 118,9 milyar yuana ulaştı. Şirketlerin birleşik ticari gelirleri ise yüzde 6,1 artışla 1,57 trilyon yuan olarak gerçekleşti. Büyük internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketleri, yıllık işletme gelirleri en az 20 milyon yuan olan şirketleri ifade ediyor.

Çin\'in internet sektörü 2023 yılında büyümeye devam ediyor
02.01.2024 - 17:07,
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BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in internet sektörü 2023 yılının ilk 11 ayında ticari gelir ve karlarında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, büyük internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketlerinin kümülatif karları söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak toplam 118,9 milyar yuana (yaklaşık 16,79 milyar ABD doları) ulaştı.

Şirketlerin birleşik ticari gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 1,57 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Büyük internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketleri, yıllık işletme gelirleri en az 20 milyon yuan olan şirketleri ifade ediyor.

Kaynak: Xinhua
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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