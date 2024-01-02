Çin\'in internet sektörü 2023 yılında büyümeye devam ediyor

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in internet sektörü 2023 yılının ilk 11 ayında ticari gelir ve karlarında istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verilerine göre, büyük internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketlerinin kümülatif karları söz konusu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 artarak toplam 118,9 milyar yuana (yaklaşık 16,79 milyar ABD doları) ulaştı.

Şirketlerin birleşik ticari gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 1,57 trilyon yuan olarak gerçekleşti.

Büyük internet şirketleri ve ilgili hizmet şirketleri, yıllık işletme gelirleri en az 20 milyon yuan olan şirketleri ifade ediyor.