Çin'in İtalya Ziyareti

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VENEDİK, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Daimi Komitesi Üyesi ve ÇKP Merkez Disiplin Teftiş Komisyonu Sekreteri Li Xi (solda), İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile bir araya geldi, 31 Ekim 2024.

Li'nin başkanlık ettiği ÇKP heyeti, İtalyan Senatosu'nun daveti üzerine bu ülkeye resmi iyi niyet ziyaretinde bulundu. Çarşamba günü başlayan ziyaret Cumartesi günü son buldu. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)