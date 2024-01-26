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Çin'in Jiangsu eyaleti 2024 yılında dijital altyapı inşaatını hızlandıracak - Son Dakika
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Çin'in Jiangsu eyaleti 2024 yılında dijital altyapı inşaatını hızlandıracak

Çin'in doğusunda bulunan Jiangsu eyaleti, 2024 yılına kadar 5G baz istasyonlarının sayısını artırarak dijital altyapı inşaatını hızlandırmayı planlıyor. Eyalet, eğitim, turizm, sağlık ve enerji gibi alanlarda 5G teknolojilerinin uygulanmasını teşvik edecek ve 10.000'den fazla 5G uygulama projesi gerçekleştirecek. Çin ise 2025 yılına kadar tüm kent ve kasabaların yanı sıra birçok köyü de 5G ağ kapsamına almayı hedefliyor.

Çin\'in Jiangsu eyaleti 2024 yılında dijital altyapı inşaatını hızlandıracak
26.01.2024 - 16:20,  Güncelleme: 16:21
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NANJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bir imalat merkezi olan Jiangsu eyaleti, 2024 yılında dijital altyapı inşaatını hızlandırmaya çalışacak.

Eyaletin yayımladığı bir eylem planına göre, bu yılın sonuna kadar eyaletteki 5G baz istasyonlarının sayısı 280.000'e çıkarılacak ve 50 hastane ile otoyolların toplam 500 kilometrelik kısmında 5G ağı güncellemeleri tamamlanacak.

Planda, Jiangsu eyaletinin eğitim, turizm, sağlık ve enerji gibi alanlarda 5G teknolojilerinin uygulanmasını teşvik edeceği belirtildi. 2024 yılı sonu itibarıyla imzalanmış 5G uygulama projelerinin sayısı 10.000'i aşacak. Bunlar arasında 4.000 adet 5G destekli endüstriyel internet projesi ve 500 adet 5G sistemli fabrika yer alıyor.

Dijital ekonominin geliştirilmesinde bilgi işlem gücünün kilit önemde olduğunun bilincinde olan eyalet, endüstriyel üretim, Araçların İnterneti ve akıllı elektrik şebekesinin gelişimini desteklemek üzere Suzhou ve Nanjing gibi kentleri büyük akıllı bilgi işlem merkezleri kurmaya teşvik edecek.

Çin, 5G teknolojilerini ve ağlarını geliştirme çabalarını hızlandırıyor. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından yayımlanan dijital altyapı kalkınma planına göre, ülke 2025 yılına kadar tüm kent ve kasabaların yanı sıra birçok köyü 5G ağ kapsamına almayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
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