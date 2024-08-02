Çin\'in Jiangsu eyaleti gemi ihracatında büyük artış yaşadı

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NANJİNG, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin gemi ihracat geliri 2024 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72,1 artışla 50,02 milyar yuan (6,9 milyar ABD doları) olarak gerçekleşti.

Nanjing Gümrüğü yetkililerinin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, gemi ihracatı açısından Çin'de ilk sıraya yerleşen eyaletin söz konusu ihracat değeri aynı dönemde ülke toplamının yüzde 34,1'ini oluşturdu.

Jiangsu'da üst düzey yolcu gemileri, kargo gemileri, "ro-ro" (roll-on/roll-off) gemileri, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşıma gemileri ve yükselebilir rüzgar türbini kurulum gemileri gibi çok çeşitli gemiler üreten bir gemi inşa endüstrisi kuruldu.

Gümrük verileri, yılın ilk yarısında eyaletin konteyner gemisi ihracatının yüzde 153, sıvılaştırılmış yük gemisi ihracatının yüzde 77 ve dökme yük gemisi ihracatının ise yüzde 32,3 oranında arttığını gösteriyor.

Jiangsu Yangzi-Mitsui Gemi İnşa Limited Şirketi Genel Müdürü Song Shuming, şirketin bu yıl 15 gemi inşa edip teslim edeceğini ve bunun şirket tarihinde bir rekor olduğunu söyledi.

Yangzijiang Gemi İnşa Grubu'nun bir iştiraki olan Jiangsu Yeni Yangzi Gemi İnşa Limited Şirketi, 2024'ün ilk yarısında 20 yeni gemi teslim ederek ihracat değerinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkmasını sağladı.

Şirketin gümrük işleri müdürü Wang Yi, şirketin elinde 100'e yakın sipariş bulunduğunu ve 2028 yılına kadar üretim planları olduğunu söyledi.

Nanjing Gümrüğü, gemi ihracatını artırmaya yardımcı olmak için gümrükleme verimliliğini artırmaya devam etmeyi taahhüt etti.