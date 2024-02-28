BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in derin deniz insanlı denizaltı araştırma aracı Jiaolong, Atlantik Okyanusu'ndaki ilk dalış görevlerini tamamladı.
Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Okyanus İşleri Bürosu'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, Jiaolong 23 Şubat itibarıyla Atlantik Okyanusu'nun güneyinde 23 başarılı dalış gerçekleştirdi ve karmaşık ortamlara sahip çoklu hidrotermal bölgelerde operasyonlar yürüttü.
Denizaltı, yaklaşık 300 adet jeolojik ve biyolojik örneğin yanı sıra yaklaşık 4 terabayt büyüklüğünde çevresel veri ve görsel materyal topladı.
Büro, denizaltının elde ettiği bulguların Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki biyoçeşitlilik araştırmasında boşlukları doldurduğunu ve dünyanın derin denizleri daha gelişmiş şekilde anlayıp korumasına ve kullanmasına yardımcı olacağını belirtti.
Jiaolong, 17 Aralık 2023 tarihinde Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinden yola çıkan ve Mayıs 2024'te Çin'e dönmesi planlanan Derin Deniz 1 Numaralı araştırma gemisi ile taşınıyor. Denizaltı, keşif gezisi süresince toplam 46 dalış gerçekleştirecek.
Son Dakika › Güncel › Çin'in Jiaolong Denizaltısı Atlantik Okyanusu'nda başarılı dalışlar gerçekleştirdi - Son Dakika
Bitcoin, 59 bin 620 dolara kadar yükselerek yeni bir rekora doğru ilerliyor. Önümüzdeki haftalarda tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin doları aşması beklenen Bitcoin'in yükselişinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun Bitcoin spot ETF'lerine izin vermesi ve yaklaşan Bitcoin yarılanması etkili olabilir.
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, terör örgütüne yardım etmek suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı.
Yeniden aday gösterilmeyen CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İçerenköy Mahallesi ile ilgili bir imar planı hakkında bilgilendirme toplantısı yaparken bir vatandaşla tartıştı. Tartışma sırasında İlgezdi, vatandaşa ağır hakaretlerde bulundu ve bu anlar salondaki bir vatandaş tarafından kaydedildi.
Gazeteci Şaban Sevinç, CHP'den milletvekilliği yapan FETÖ'cü Aykan Erdemir'in konusu açılınca canlı yayında öfkelenerek küfretti.
İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan Gonca Vuslateri, eski sevgilisi tarafından uzaklaştırma alınan Fırat Tanış'ı hedef aldı. Tanış'ın böyle bir olayla gündeme gelmesinden mutlu olduğunu söyleyen Vuslateri, "Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur" ifadelerini kullandı.
Küresel ekonomik kriz nedeniyle Türkiye'de birçok şirket iflasın eşiğine gelirken, maalesef bu kervana Konya merkezli ünlü süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt de eklendi. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin süt deviyle ilgili kararında "04.02.2022 tarih ve 2021/494 sayılı kararları ile Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat: 11.34'te açılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.
Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Yalçın Özden, 33 sene önce 18 yaşındaki kızını motor kazasında kaybettiğini söyledi. Evlat acısının kendisini yıktığını söyleyen oyuncu ''Kızım öldükten sonra eşimle birlikte namaza başladık. Ben her namazda ağlıyorum'' dedi.
Niğde'deki bir iş merkezinin 6'ncı katından apartman boşluğuna düşen çocuk, İSG yönetmeliği çerçevesinde çekilen güvenlik ağı sayesinde beton zemine düşmekten kurtuldu. Oyun oynarken ailenin dikkatsizliği sonucu düşen çocuk, temizlik görevlisi tarafından fileden çıkarıldı. Olayın güvenlik kamerası tarafından kaydedilmesi, ev ve iş yerlerinde uygulanması gereken güvenlik önlemlerinin hayat kurtarıcı olduğunu bir kez daha gösterdi.
Premier Lig'de Liverpool ve Arsenal ile şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, İngiltere FA Kupası'nda Luton Town'a konuk oldu. Mücadeleyi 6-2 kazanan Manchester City çeyrek finale yükselen taraf olurken geceye 5 golle, Norveçli yıldız Erling Haaland damgasını vurdu.
Sizin düşünceleriniz neler ?