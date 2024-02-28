Çin'in Jiaolong Denizaltısı Atlantik Okyanusu'nda başarılı dalışlar gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin'in Jiaolong Denizaltısı Atlantik Okyanusu'nda başarılı dalışlar gerçekleştirdi

Çin\'in Jiaolong Denizaltısı Atlantik Okyanusu\'nda başarılı dalışlar gerçekleştirdi

Çin'in derin deniz insanlı denizaltı araştırma aracı Jiaolong, Atlantik Okyanusu'ndaki ilk dalış görevlerini tamamladı. Jiaolong, Atlantik Okyanusu'nun güneyinde 23 başarılı dalış gerçekleştirerek çevresel veri ve görsel materyal topladı. Elde edilen bulguların derin denizlerin anlaşılması ve korunması konusunda önemli bir katkı sağlayacağı belirtildi.

28.02.2024 13:38  Güncelleme: 13:39
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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in derin deniz insanlı denizaltı araştırma aracı Jiaolong, Atlantik Okyanusu'ndaki ilk dalış görevlerini tamamladı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Okyanus İşleri Bürosu'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre, Jiaolong 23 Şubat itibarıyla Atlantik Okyanusu'nun güneyinde 23 başarılı dalış gerçekleştirdi ve karmaşık ortamlara sahip çoklu hidrotermal bölgelerde operasyonlar yürüttü.

Denizaltı, yaklaşık 300 adet jeolojik ve biyolojik örneğin yanı sıra yaklaşık 4 terabayt büyüklüğünde çevresel veri ve görsel materyal topladı.

Büro, denizaltının elde ettiği bulguların Atlantik Okyanusu'nun güneyindeki biyoçeşitlilik araştırmasında boşlukları doldurduğunu ve dünyanın derin denizleri daha gelişmiş şekilde anlayıp korumasına ve kullanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Jiaolong, 17 Aralık 2023 tarihinde Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinden yola çıkan ve Mayıs 2024'te Çin'e dönmesi planlanan Derin Deniz 1 Numaralı araştırma gemisi ile taşınıyor. Denizaltı, keşif gezisi süresince toplam 46 dalış gerçekleştirecek.

Kaynak: Xinhua

Atlantik Okyanusu, Denizcilik, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Jiaolong Denizaltısı Atlantik Okyanusu'nda başarılı dalışlar gerçekleştirdi - Son Dakika

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