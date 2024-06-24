Çin'in Kaliteli Yeni Üretici Güçleri Küresel Kalkınmaya Canlılık Kazandıracak - Son Dakika
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Çin'in Kaliteli Yeni Üretici Güçleri Küresel Kalkınmaya Canlılık Kazandıracak

Çin'in kaliteli yeni üretici güçleri geliştirmeye yönelik çabaları, finans uzmanları ve ilgili yetkililer tarafından küresel kalkınmaya canlılık kazandıracağı belirtildi. Bu kalkınma stratejisi, inovasyon odaklı büyüme arayışındaki küresel yatırımcılar için büyük fırsatlar yaratmanın yanı sıra daha müreffeh ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturacak. Çin'in kaliteli yeni üretici güçleri açık ve kapsayıcı bir tarzda geliştirilirken, ülkenin bilgi birikimi ve inovasyon sonuçlarını dünyayla paylaşmaya istekli olduğu vurgulandı.

24.06.2024 16:50
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BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve tüm medyayı kapsayan tartışma platformu 6. Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan finans uzmanları ve ilgili yetkililer, Çin'in kaliteli yeni üretici güçleri geliştirmeye yönelik devam eden çabalarının küresel kalkınmaya yeni bir canlılık kazandıracağını kaydetti.

Toplantıya katılan konuk konuşmacılar söz konusu kalkınma stratejisinin sadece inovasyon odaklı büyüme arayışındaki küresel yatırımcılar için büyük fırsatlar yaratmakla kalmayacağı, aynı zamanda dünya için daha müreffeh ve sürdürülebilir bir gelecek yaratacağı konusunda görüş birliğine vardı.

İlk olarak 2023 yılında ortaya konulan kaliteli yeni üretici güçler kavramı, geleneksel ekonomik büyüme modeli ile üretkenlik geliştirme yollarından bağımsız olarak gelişmiş üretkenliği ifade ediyor. Bu kavram yüksek teknoloji, yüksek verimlilik ve yüksek kalite niteliklerini içeriyor.

YENI· FIRSATLAR YARATMAK

Qianhai İdaresi Müdür Yardımcısı Wang Jinxia, "Çinli şirketlerin yanı sıra küresel yatırımcılar da kaliteli yeni üretici güçlerin gelişiminden doğan yeni fırsatları değerlendiriyor" dedi. Qianhai, ülkenin güneyindeki bir ekonomik dinamo olan Shenzhen kentinde bulunan modern bir hizmet sektörü örnek bölgesi.

Wang, Çin dünyanın en büyük pazarı olmaya devam ederken kaliteli yeni üretici güçlerin geliştirilmesinin, artan sayıda küresel yatırımcıyı ülkeye çekerek pazar talebi yaratmaya devam edeceğini belirtti.

Resmi veriler, yeni iş fırsatlarını hedefleyen yabancı şirketlerin Qianhai örnek bölgesine 40 milyar ABD dolarını aşkın yatırım yaptığını gösteriyor.

Wang, "Buna ek olarak kaliteli yeni üretici güçlerin gelişimi, teknolojik devrimin ve küreselleşmenin son halkasında küresel yatırımcılara daha büyük rol oynama imkanı tanıyor" dedi.

KÜRESEL YEŞI·L DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLEMEK

Çin Kalkınma Bilim ve Teknoloji Akademisi'nden Liu Dongmei ise Çin'in bir yandan bilim-teknoloji inovasyonu sayesinde kaliteli yeni üretici güçler oluşturmaya devam ederken, diğer yandan da akıllı, çevre dostu ve kapsayıcı teknolojilerini diğer ülkelerle paylaştığını söyledi.

Dünyanın gıda güvenliği, doğal afetler ve iklim değişikliği gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Liu, Çin'in mevcut zengin deneyimiyle bu meselelerin çözümünde sunabileceği çok şey olduğunu ifade etti.

Liu, "Çin kaliteli yeni üretici güçleri açık ve kapsayıcı bir tarzda geliştiriyor. Bu ise ülkenin bilgi birikimi ve inovasyon sonuçlarını dünyanın geri kalanıyla paylaşmaya istekli olduğu anlamına geliyor. Kaliteli yeni üretici güçler geliştirmenin sadece küresel ekonomik büyümeyi teşvik etmek için değil, aynı zamanda tüm insanlık için daha iyi bir gelecek kurmak adına da gerekli olduğuna inanıyorum" dedi.

Kaynak: Xinhua

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