Çin'in Kimi K2 Modeli Yapay Zeka Dünyasında Dikkat Çekiyor - Son Dakika
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Çin'in Kimi K2 Modeli Yapay Zeka Dünyasında Dikkat Çekiyor

19.07.2025 15:41
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Nature dergisi, Kimi K2'yi yeni bir DeepSeek anı olarak nitelendirerek, performansını övdü.

LONDRA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Prestijli bilim dergisi Nature, Çin'in en son yapay zeka modeli Kimi K2'yi küresel yapay zeka topluluğu için "yeni bir DeepSeek anı" olarak nitelendirdi.

Dergide bu hafta yayınlanan makalede DeepSeek'in ocak ayında piyasaya sürdüğü R1 modelinin yarattığı önemli etkinin ardından, dünyanın dört bir yanındaki araştırmacıların Çin'de ortaya çıkan ikinci yüksek performanslı yapay zeka modeline giderek daha fazla ilgi gösterdiği belirtildi.

11 Temmuz'da Kimi K2 modelini tanıtan Beijing merkezli Moonshot AI, çeşitli testlerde bu modelin performansının Batılı rakiplerinin ve bazı DeepSeek modellerinin performansına eşit veya onlardan daha üstün olduğunu iddia etti.

Makalede Kimi K2'nin özellikle kodlamada üstün olduğu ve kodla ilgili görevlerde modelleri zorlayan bir yapay zeka değerlendirme yöntemi olan LiveCodeBench gibi testlerde yüksek puanlar aldığı vurgulanıyor.

Anlatıların gerçekçiliğini ve özgünlüğünü değerlendiren Creative Writing v3 testinde birinci gelen model, karmaşık rol yapma senaryoları aracılığıyla duygusal zekayı ölçmek için tasarlanmış EQ-Bench 3'ün liderlik tablosunda da başı çekiyor.

Mart 2023'te kurulan Moonshot AI, Batı'da nispeten bilinmeyen bir şirketti. Ancak Hong Kong merkezli pazar araştırma şirketi Counterpoint'e göre, Kasım 2024 itibarıyla şirketin önceki Kimi sohbet robotu Çin'de en çok kullanılan üçüncü sohbet robotu haline geldi.

Makalede altı ay içinde ikinci bir yüksek performanslı modelin piyasaya sürülmesinin, Çin'in son zamanlardaki yapay zeka alanındaki atılımlarının münferit başarılar değil, sürdürülebilir bir eğilimin parçası olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Kimi K2 Modeli Yapay Zeka Dünyasında Dikkat Çekiyor - Son Dakika

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