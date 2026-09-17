Çin'in kuruluşunun 77. yıl dönümü başkent Ankara'da kutlandı - Son Dakika
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Çin'in kuruluşunun 77. yıl dönümü başkent Ankara'da kutlandı

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Çin\'in kuruluşunun 77. yıl dönümü başkent Ankara\'da kutlandı
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Çin'in kuruluşunun 77. yıl dönümü ve Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 55. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Çin'in kuruluşunun 77. yıl dönümü ve Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 55. yılı vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, İstiklal Marşı ve Çin milli marşının okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Emine Erdoğan mesajında, " Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 77. seneidevriyesini en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu anlamlı vesileyle, iki kadim medeniyetin temsilcisi Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 55. yılını idrak ediyor olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek isterim. Aramızdaki köklü tarihi bağların ve güçlü işbirliğinin, bölgemizin ve dünyanın huzur, barış, istikrar ve refahına da önemli katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Çin geçtiğimiz yıl en büyük ticaret ortağımız konumuna yükseldi"

Resepsiyonda konuşan Ekinci, Türkiye ve Çin'in köklü tarihi bağlara ve yüzyıllardır süren etkileşimlere sahip olan ülkeler olduğunu belirtti.

Ekinci, "Türkiye-Çin arasındaki mevcut dostluk ve işbirliği bu sağlam temeller üzerine kurulmuştur. Ülkelerimiz arasındaki üst düzey temaslarda görülen ivmeyi memnuniyetle izliyoruz." dedi.

İki ülke arasındaki geniş potansiyeli daha verimli şekilde hayata geçirmek adına, ülkeler arasındaki işbirliği mekanizmalarının kullanılmasına önem atfedildiğini söyleyen Ekinci, "Bu çerçevede, ülkelerimiz arasındaki ortak güvenlik işbirliği mekanizması toplantısı bu yıl Pekin'de gerçekleşti." diye konuştu.

Ekinci, kendisinin de Pekin'de siyasi istişarelerde bulunduğunu hatırlatarak oradaki temaslarını anlattı.

Bu yıl, Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin tesisinin 55. yılının kutlandığını kaydeden Ekinci, şunları söyledi:

"Çin geçtiğimiz yıl en büyük ticaret ortağımız konumuna yükseldi. Ticaretimizdeki büyümenin devam edeceğini değerlendiriyoruz, aynı zamanda Çinli dostlarımızla birlikte çalışmak suretiyle ekonomik ilişkilerimizi dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde daha da geliştirmeyi arzu ediyoruz."

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolara ulaştı

Büyükelçi Ciang da ilerleyen dönemde ülkesinin, dışa açılma kapısının daha da genişleyeceğini ve yüksek kaliteli kalkınma yoluyla dünyaya daha fazla öngörülebilirlik ve yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.

Türkiye'de görevine başlayalı yaklaşık iki sene olduğunu aktaran Ciang, bu süre zarfında toplumun her kesiminin "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda azimle çalıştığını derinden hissettiğini dile getirdi.

Ciang, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin, "Geçtiğimiz 55 yıl, iki medeniyet arasındaki binlerce yıllık etkileşimli tarihte kısa bir dönem olsa da en parlak sayfayı oluşturmuştur." dedi.

Türkiye-Çin arasındaki üst düzey temaslara ilişkin konuşan Ciang, ikili ticaret hacminin 50 milyar dolara ulaştığını, karşılıklı yatırımların sıfırdan 3,6 milyar doları aştığını vurguladı.

Ciang, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 organizasyonunda küresel güçlerin bir araya geleceğini belirtti.

Konuşmaların ardından müzik dinletisi ve yemek ikramı yapıldı.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiDiplomasiEkonomiTürkiyeAnkaraGüncelSon Dakika

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