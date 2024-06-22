Çin'in kuzeybatısında Fuxi'ye saygı töreni düzenlendi

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TİANSHUİ, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Tianshui kentinde, Çin halkının efsanevi atası Fuxi'ye saygı için düzenlenen törende performans sergileyen sanatçılar, 21 Haziran 2024.

Çin Mitolojisi'ne göre Çin'in bilge önderi olarak görülen Fuxi'ye saygı töreni, Tianshui kentinde bulunan Fuxi Tapınağı önünde davul ve çan sesleri eşliğinde başladı. Bunu, bir methiyenin okunması da dahil olmak üzere bir dizi gelenek ve ritüel izledi. Etkinliğe yurtiçi ve yurtdışından 500'den fazla kişi katıldı.

Çin mitolojisinde Fuxi'nin, insanlara balık tutmayı, avcılığı ve hayvancılığı öğrettiğine inanılıyor. (Fotoğraf: Zhang Zhimin/Xinhua)