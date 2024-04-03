ÇEKİM TARİHİ: 28 Mart 2024
1. Zencefil ekim ve işlenmesinin çeşitli görüntüleri
3. Zencefil işlenmesinin çeşitli görüntüleri
Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Laiwu kentindeki işletmeler, akıllı ekim teknolojileri ve gelişmiş işleme kapasitesi sayesinde, üretilen zencefilin dünya pazarına açılmasını sağladı.
Zencefil yetiştirmede yaklaşık 2.000 yıllık geçmişe sahip olan Laiwu, 156 zencefil çeşidine ve işleme sektöründe 900'den fazla şirkete ev sahipliği yapıyor.
Akıllı seralar, iş gücünden büyük tasarruf sağlayarak verimliliği artırmış durumda. Sadece dört kişi 20 serayı yönetebiliyor.
"Bu seraların tamamı otomatik. Seralarda bulunan otomatik püskürtmeli sulama sistemi ve otomatik damlama sulama sistemi, gübreleme ve sulama işlemlerini eşzamanlı gerçekleştirerek tarımda yüksek verimlik sağlıyor."
Günümüzde Laiwu'da üretilen 130'un üzerinde zencefil türü 100'den fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.
Geçtiğimiz yıl Laiwu, 114.200 ton zencefil ve zencefille ilgili ürün ihraç ederek 1,38 milyar yuan (yaklaşık 190 milyon ABD doları) tutarında ihracat geliri elde etti.
"Burada 240'tan fazla işletme, zencefil işleme ve ihracatıyla uğraşıyor. Dünyadaki zencefil dilimlerinin yaklaşık yüzde 70'i Laiwu'dan sağlanıyor. Yüksek katma değerli ürünlerin ihracat oranı artıyor."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinan'dan bildiriyor. (XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin'in Laiwu kentinde üretilen zencefil dünya pazarına açılıyor - Son Dakika
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