Çin'in Lingshui Li'an pilot bölgesinde 30'u aşkın üniversite ortak tesisleri paylaşıyor - Son Dakika
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Çin'in Lingshui Li'an pilot bölgesinde 30'u aşkın üniversite ortak tesisleri paylaşıyor

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Çin\'in Lingshui Li\'an pilot bölgesinde 30\'u aşkın üniversite ortak tesisleri paylaşıyor
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Çin'in Lingshui Li'an Uluslararası Eğitim İnovasyonu Pilot Bölgesi'nde yurt içi ve yurt dışından 30'u aşkın yükseköğretim kurumu bulunuyor. 2020'de inşasına başlanan bölgede üniversiteler kendi binalarına sahip olurken kütüphane, spor alanı ve derslikleri ortaklaşa kullanıyor.

LİNGSHUİ, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'de uluslararası eğitim işbirliği ve inovasyon alanında öne çıkan merkezlerden biri olan Lingshui Li'an Uluslararası Eğitim İnovasyonu Pilot Bölgesi'nin inşasına 2020 yılında başlandı. Pilot bölgede an itibarıyla yurtiçi ve yurtdışından 30'u aşkın tanınmış yükseköğretim kurumu yerini almış durumda.

Yabancı ülkelerdeki önde gelen üniversitelerin bağımsız eğitim kurumları açmasının teşvik edildiği pilot bölgede yenilikçi bir kampüs modeli uygulanıyor. Bu model kapsamında her üniversite kendi binalarına sahip olurken, kütüphane, spor alanları ve derslikler gibi ortak tesisleri paylaşımlı olarak kullanıyor.

Kaynak: Xinhua
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