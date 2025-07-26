Çin\'in MA60 Uçağı İlk Test Uçuşunu Tamamladı

BEİJİNG, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in yerli üretimi sivil arama ve kurtarma uçağı MA60, ilk test uçuşunu başarıyla tamamladı. Böylece uçağın kapsamlı uçuş testleri ve doğrulama sürecine resmen başlamış oldu.

Çin'in önde gelen uçak üreticisi Çin Havacılık Sanayi Kurumu, perşembe günü yaptığı açıklamada uçağın bir saat 20 dakika süren uçuşuyla belirlenen gündüz doğrulama görevlerinin başarıyla tamamlandığını ve uçağın Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'daki bir havalimanına indiğini duyurdu.

Yeni nesil arama ve kurtarma uçağı, çok amaçlı yerli MA60 "Modern Ark" uçak ailesinin bir üyesi olarak geliştirildi.

Arama ve kurtarma, olay yeri değerlendirmesi ve personel taşımacılığı gibi çeşitli uygulama senaryolarını yerine getirebilecek şekilde tasarlanan uçak, okyanuslar üzerinde, yüksek irtifa bölgelerinde ve deprem ve sel gibi afet bölgelerinde görevler gerçekleştirebiliyor.

Çin Havacılık Sanayi Kurumu, bu özel uçağın Çin'in deniz arama ve kurtarma yeteneklerini önemli ölçüde artıracağını ve müdahale hızını ve operasyonel kapsama alanını büyük ölçüde iyileştireceğini belirtti.

Çin'in hava destekli arama ve kurtarma sisteminde ileriye doğru atılmış önemli bir adımı temsil eden uçağın, ülkenin deniz acil durum müdahale altyapısını daha da güçlendirmesi bekleniyor.