Çin'in Mali Gelirleri 2025'te Artış Gösterdi

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in mali gelirleri 2025'in ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 artarak 13,58 trilyon yuana (yaklaşık 1,9 trilyon ABD doları) yükseldi.

Maliye Bakanlığı'nın salı günü yaptığı açıklamaya göre merkezi yönetim, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüşle yaklaşık 5,85 trilyon yuan mali gelir elde ederken, yerel yönetimler ise yüzde 1,8 artışla 7,73 trilyon yuan gelir sağladı.

Ülkenin mali harcamaları yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak yaklaşık 16,1 trilyon yuana yükseldi. Merkezi yönetimin harcamaları yüzde 8,8 artarken, yerel yönetimlerin harcamalarında yüzde 2,5 artış kaydedildi.

Eğitim harcamaları söz konusu dönemde yüzde 5,7 artışla yaklaşık 2,44 trilyon yuana, bilim ve teknoloji harcamaları yüzde 3,2 artışla 533 milyar yuana, sosyal güvenlik ve istihdam harcamaları ise yüzde 9,8 artışla 2,76 trilyon yuana yükseldi.