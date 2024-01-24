Çin\'in Ningbo-Zhoushan Limanı\'ndaki kargo ve konteyner hacmi büyümeye devam ediyor

NİNGBO, 24 Ocak (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Ningbo-Zhoushan Limanı'ndaki Beilun liman bölgesi görülüyor, 24 Ocak 2024.

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinde yer alan Ningbo-Zhoushan Limanı, 2023 yılında kargo ve konteyner hacminde istikrarlı büyüme kaydetti.

Zhejiang eyaleti liman nakliye yönetim merkezinin istatistiklerine göre, liman 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,94 artışla 1,3 milyar tonu aşan kargo hacmi kaydetti. Söz konusu dönemde limanın konteyner hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,85 artarak 35,3 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) seviyesinde gerçekleşti. (Fotoğraf: Huang Zongzhi/Xinhua)