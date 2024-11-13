Çin'in Nükleer Enerji Kapasitesi Dünyada Birinci

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SHENZHEN, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in faaliyetteki, inşa halindeki ve resmi olarak onaylanmış üniteler dahil olmak üzere toplam nükleer enerji üretim kapasitesinin dünyada ilk sırada yer aldığı bildirildi.

Çin Enerji Araştırma Topluluğu Başkanı Shi Yubo, pazartesi-çarşamba günleri arasında Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen 3. Çin Nükleer Enerji Yüksek Kalite Kalkınma Konferansı sırasında yaptığı açıklamada, Çin'in işletmede 58,08 milyon kilovat ve resmi onaylı veya yapım aşamasında 55,05 milyon kilovat nükleer güç ünitesine, toplamda ise dünyadaki en yüksek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Shi, nükleer enerji sektöründe yeni kaliteli üretici güçler oluşturmaya ve yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye odaklanmanın zorunlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Ulusal Enerji İdaresi'nden üst düzey yetkili Huang Xuenong'a göre, Çin'in nükleer enerji üretimi 2023 yılında 430 milyar kilovat-saate ulaşarak yaklaşık 3,1 trilyon kilovat saat olan toplam temiz enerji üretiminin yüzde 13'ünden fazlasını teşkil etti.

Çin Enerji Araştırma Topluluğu ve Çin Genel Nükleer Enerji Grubu'nun ev sahipliğinde düzenlenen konferansa nükleer enerji sektöründeki hükümet departmanları, araştırma kurumları, endüstri dernekleri ve işletmelerden 1.200'ün üzerinde temsilci katıldı. Katılımcılar, nükleer enerji kalkınma beklentileri, nükleer tıp, nükleer füzyon, nükleer enerji kalkınma stratejisi ve nükleer enerjinin dijitalleşmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Konferansın yanı sıra Shenzhen Uluslararası Nükleer Enerji Endüstrisi İnovasyon Fuarı da düzenlendi.