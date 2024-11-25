Çin'in yörüngede kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na fırlattığı "Tiencou-8" kargo mekiğini taşıyan ve büyük bölümü sürtünmeden dolayı yanan roketin enkazının Atlantik Okyanusu'na düştüğü bildirildi.
Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım'da fırlatılan "Long March-7 Y9" taşıyıcı roketin ikinci aşaması, dün gece atmosfere girdi.
Büyük bölümü sürtünmeden dolayı yanan roketin enkazı Atlantik Okyanusu'na düştü.
Uzay istasyonuna deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Tiencou-8 mekiği, 15 Kasım'da "Long March 7 Y9" roketiyle Haynan Adası'ndaki Vınçang Uzay Aracı Fırlatma Merkezi'nden fırlatılmıştı.
Çin'in yeni nesil orta-ağır fırlatma aracı Long March 7 roketi, uzay istasyonunun konumlandığı Alçak Yer Yörüngesi'ne 14 tona kadar yük taşıyabiliyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'in Roket Enkazı Atlantik Okyanusu'na Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?