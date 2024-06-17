Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2024 Yılının İlk Beş Ayında Arttı - Son Dakika
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Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2024 Yılının İlk Beş Ayında Arttı

Çin'in sabit varlık yatırımları, 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi. Yapılan yatırımlar 18,8 trilyon yuanı aştı. Altyapı inşaatı ve imalat yatırımları da artış gösterirken, emlak geliştirme yatırımları düşüş kaydetti. Yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlar ise güçlü bir büyüme kaydetti.

17.06.2024 15:20
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BEİJİNG, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in sabit varlık yatırımları 2024 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde yapılan yatırımlar 18,8 trilyon yuanı (yaklaşık 2,64 trilyon ABD doları) aştı.

Altyapı inşaatına yapılan yatırım bir yıl öncesine göre yüzde 5,7, imalat yatırımları ise yüzde 9,6 arttı.

NBS'ye göre Ocak-Mayıs döneminde emlak geliştirme yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 düştü.

Emlak geliştirme yatırımı hariç tutulduğunda, ülkenin sabit varlık yatırımı ilk beş ayda yüzde 8,6 arttı.

Yüksek teknoloji sektörlerine yapılan yatırımlar 2024 yılının ilk beş ayında bir önceki yıla göre yüzde 11,5 oranında artarak güçlü bir büyüme kaydetti. Bilhassa yüksek teknolojili imalat sektörlerine yapılan yatırımlar yüzde 10,4 ve hizmet sektörüne yapılan yatırımlar ise yüzde 14,3 oranında artış kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Çin, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2024 Yılının İlk Beş Ayında Arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Sabit Varlık Yatırımları 2024 Yılının İlk Beş Ayında Arttı - Son Dakika
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