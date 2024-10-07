Çin'in Saldırısında ABD Altyapısı Hedeflendi - Son Dakika
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Çin'in Saldırısında ABD Altyapısı Hedeflendi

WSJ, Çinli hackerların ABD internet sağlayıcılara siber saldırıda bulunarak bilgi çaldığını bildirdi.

07.10.2024 16:19
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Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Çin'in sorumlu tutulduğu ABD'deki internet sağlayıcılarına yönelik siber saldırının, Washington hükümetinin, "mahkeme izniyle" vatandaşlarını izlemek için kullandığı sistemlerden yararlanılarak yapıldığını ileri sürdü.

WSJ'nin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bilgisayar korsanları, ABD hükümet ve kurumlarının yasal taleplerle işbirliği amacıyla kullanılan ağ altyapısına erişim sağlamış olabilir.

Kaynaklar, "büyük bir ulusal güvenlik riski" anlamına gelen gizli erişimlerin, Verizon, AT&T ve Lumen gibi ABD'nin büyük telekomünikasyon ve internet sağlayıcı şirketler üzerinden yapıldığının tespit edildiğini kaydetti.

Siber saldırının Çinli Salt Typhoon isimli bir hacker grubunca yapıldığını bildiren kaynaklar, grubun, mahkemeler veya ulusal güvenlik soruşturmalarıyla ilgili yerel bilgi taleplerini karşılamak için internet sağlayıcılarca kurulan "arka kapı" sistemlerini kullandıklarını düşündüklerini aktardı.

Kaynaklar, istihbarat faaliyetleri için kullanılan gözetleme sistemlerine de söz konusu saldırılarda erişim sağlanıp sağlanmadığı konusunda herhangi bir tespit yapılamadığını söyledi.

Siber saldırı sırasında, milyonlarca ABD vatandaşının yanı sıra birçok küçük ve büyük ölçekteki işletmelerin bilgilerinin de çalındığını vurgulayan kaynaklar, saldırının ABD hükümeti tarafından "önemli ve endişe verici" olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Başta Microsoft olmak üzere, saldırıdan etkilenen internet sağlayıcı şirketlerin konuyla ilgili soruşturma yürüttükleri belirtildi.

Öte yandan, Çin saldırıya ilişkin ülkesine yöneltilen suçlamaları reddederken, Washington'daki Çin Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu yaptığı açıklamada, "Çin, siber saldırılara ve her türlü siber hırsızlığa kesinlikle karşı çıkıyor ve bunlarla mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Washington, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Saldırısında ABD Altyapısı Hedeflendi - Son Dakika

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