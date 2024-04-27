Çin\'in önde gelen sanayi firmalarının karları yüzde 4,3 arttı

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BEİJİNG, 27 Nisan (Xinhua) -- Çin'in önde gelen sanayi firmalarının karları yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,3 oranında artış gösterdi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Cumartesi günü açıkladığı verilere göre büyüme, 2023 yılında kaydedilen yüzde 2,3'lük düşüşü tersine çevirdi.

Yıllık ana ticari geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,82 milyon ABD doları) olan sanayi firmalarının toplam karı ilk üç ayda 1,51 trilyon yuana ulaştı.