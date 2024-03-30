Çin\'in Shanghai kentinde 21 endüstriyel zincir projesi için anlaşma imzalandı

Güncel

SHANGHAİ, 30 Mart (Xinhua) -- Çin'in Shanghai kentinde Cuma günü küresel yatırımlar çekmek amacıyla düzenlenen 2024 Shanghai Küresel Yatırım Teşvik Konferansı'nda toplam değeri 52,4 milyar yuan (7,4 milyar ABD doları) olan 21 önemli endüstriyel zincir projesi için anlaşma imzalandı.

Shanghai'da tanıtılan bu projeler entegre devreler, biyotıp ve yapay zeka gibi önde gelen üç endüstrinin yanı sıra yeni enerji ve enerji depolama ekipmanları ile sivil havacılık gibi alt sektörleri de kapsıyor.

Konferansta, aralarında büyük ölçekli modeller, insansı robotlar, metaverse, büyük yolcu gemileri, ticari havacılık, yeni malzemeler ve hidrojen enerjisi gibi alanlarda 10 önemli endüstriyel zincir projesinde alt bölüm yatırım fırsatları açıklandı.

Konferansta ayrıca şirketlerin maliyetlerini 100 milyar yuan azaltmayı, 2 trilyon yuan yatırım ve finansman kredisi eklemeyi ve 100 milyar yuan endüstriyel yatırım fonu kurmayı içeren bir politika paketi de açıklandı.

Shanghai, dünyanın Çin'i gözlemlediği önemli bir pencere konumunda. 2023 yılında kentte fiili kullanımda olan doğrudan yabancı yatırım 24 milyar ABD dolarını aşarak rekor seviyeye ulaştı.

Bu yılın Ocak ayı sonu itibariyle Shanghai'daki çok uluslu şirketlerin bölgesel merkezlerinin sayısı 962'ye, yabancı sermayeli Ar-Ge merkezlerinin sayısı ise 563'e ulaştı.