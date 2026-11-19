Çin'in Shenzhen kentinde APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi 18-19 Kasım'da toplanıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
33. APEC Ekonomi Liderleri Zirvesi, 18-19 Kasım'da Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde toplanıyor. Zirveye Shenzhen Uluslararası İletişim Merkezi ev sahipliği yapıyor.
SHENZHEN, 19 Kasım (Xinhua) -- 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi, 18-19 Kasım tarihlerinde Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde düzenleniyor.
Zirveye, Shenzhen Uluslararası İletişim Merkezi ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua
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