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Çin'in kalkınma bölgeleri 2022'de GSYİH artışı kaydetti - Son Dakika
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Çin'in kalkınma bölgeleri 2022'de GSYİH artışı kaydetti

Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin ulusal ekonomik kalkınma bölgelerinin 2022'de yıllık yüzde 5,6 gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) artışı kaydettiğini duyurdu. Bakanlık sözcüsü, 230 kalkınma bölgesinin 2022 yılındaki GSYİH'sinin 14 trilyon yuan olduğunu ve bunun Çin'in toplam GSYİH'sinin yüzde 12'sini oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, kalkınma bölgeleri arasında fiili kullanımdaki yabancı sermayenin yüzde 11,5 artarak 43,2 milyar ABD dolarına ulaştığı ve ulusal toplamın yüzde 23'ünü oluşturduğu ifade edildi. Kalkınma bölgelerinin ticaret hacmi de 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 10,3 trilyon yuan olarak gerçekleşti ve bu, Çin'in toplam ticaret hacminin yüzde 25'ini oluşturdu.

Çin\'in kalkınma bölgeleri 2022\'de GSYİH artışı kaydetti
29.12.2023 - 12:38,
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BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ülkenin ulusal ekonomik kalkınma bölgelerinin 2022'de yıllık yüzde 5,6 gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) artışı kaydettiğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü He Yadong Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki 230 kalkınma bölgesinin 2022 yılındaki GSYİH'sinin 14 trilyon yuan (yaklaşık 1,97 trilyon ABD doları) olduğunu ve bunun Çin'in toplam GSYİH'sinin yüzde 12'sini oluşturduğunu belirtti.

Sözcü, kalkınma bölgeleri arasında fiili kullanımdaki yabancı sermayenin bu dönemde yüzde 11,5 artarak 43,2 milyar ABD dolarına ulaştığını ve ulusal toplamın yüzde 23'ünü oluşturduğunu ifade etti.

He ayrıca kalkınma bölgelerinin ticaret hacminin de 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15 artışla 10,3 trilyon yuan olduğunu ve bunun Çin'in toplam ticaret hacminin yüzde 25'ini oluşturduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in kalkınma bölgeleri 2022'de GSYİH artışı kaydetti - Son Dakika
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